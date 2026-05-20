В Днепре в результате атаки РФ ранены два человека

Двое человек получили ранения в результате вражеской атаки на Днепр.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ

Оба пострадавших госпитализированы.

Мужчина 40 лет находится в тяжелом состоянии. 25-летний пострадавший - в состоянии средней тяжести, - добавил Ганжа.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 20 мая российские оккупанты атаковали Харьков и Днепр.

