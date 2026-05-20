В Днепре в результате атаки РФ ранены два человека
Двое человек получили ранения в результате вражеской атаки на Днепр.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ
Оба пострадавших госпитализированы.
Мужчина 40 лет находится в тяжелом состоянии. 25-летний пострадавший - в состоянии средней тяжести, - добавил Ганжа.
Новость дополняется.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 20 мая российские оккупанты атаковали Харьков и Днепр.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль