Трамп заявил о создании "империи беспилотников" прямо на крыше Белого дома, – СМИ

Благодаря усилиям президента США Дональда Трампа Белый дом готовится к масштабной трансформации и превращению в оборонительную крепость. Лидер США объявил о создании специальной "вертолетной площадки" для беспилотников прямо на крыше исторического здания.

Об этом говорится в материале издания The Telegraph, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

Белый дом и новая оборонная роль

Дональд Трамп показал журналистам строительную площадку бального зала, который начали пристраивать к Белому дому.

Он назвал будущий зал "чем-то невероятным" и заявил, что объект будет иметь не только представительское, но и оборонное значение.

"На крыше у нас будет самая большая империя дронов, которую вы когда-либо видели", - заявил Трамп.

По его словам, новая инфраструктура станет частью более широкой системы безопасности. Президент подчеркнул, что часть объекта скрыта от посторонних.

"Нижняя часть бального зала гораздо сложнее, чем верхняя", – пояснил он.

Дроны, подземные комнаты и политические споры

Трамп заявил, что под зданием расположены важные помещения, о которых нельзя раскрывать подробности.

"Вы не видите этажей, которые находятся здесь, внизу. А там есть очень, очень важные комнаты, самые важные. Это была единственная возможность для военных что-то сделать", – отметил он.

В то же время он подчеркнул, что новый объект будет использоваться как "порт" для дронов с возможностью размещения большого количества беспилотников.

"Крыша, защищенная от дронов, опять же, все герметично, и все это, что вы видите, полностью герметично, и мы используем его как порт для дронов", - сказал Трамп.

Проект уже вызвал политические споры в США. Демократы назвали его чрезмерным и заблокировали финансирование. Республиканцы заявили, что планируют повторно вынести законопроект на рассмотрение Сената.

