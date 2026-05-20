Трамп заявил о создании "империи беспилотников" прямо на крыше Белого дома, – СМИ
Благодаря усилиям президента США Дональда Трампа Белый дом готовится к масштабной трансформации и превращению в оборонительную крепость. Лидер США объявил о создании специальной "вертолетной площадки" для беспилотников прямо на крыше исторического здания.
Об этом говорится в материале издания The Telegraph, на которое ссылается Цензор.НЕТ.
Белый дом и новая оборонная роль
Дональд Трамп показал журналистам строительную площадку бального зала, который начали пристраивать к Белому дому.
Он назвал будущий зал "чем-то невероятным" и заявил, что объект будет иметь не только представительское, но и оборонное значение.
"На крыше у нас будет самая большая империя дронов, которую вы когда-либо видели", - заявил Трамп.
По его словам, новая инфраструктура станет частью более широкой системы безопасности. Президент подчеркнул, что часть объекта скрыта от посторонних.
"Нижняя часть бального зала гораздо сложнее, чем верхняя", – пояснил он.
Дроны, подземные комнаты и политические споры
Трамп заявил, что под зданием расположены важные помещения, о которых нельзя раскрывать подробности.
"Вы не видите этажей, которые находятся здесь, внизу. А там есть очень, очень важные комнаты, самые важные. Это была единственная возможность для военных что-то сделать", – отметил он.
В то же время он подчеркнул, что новый объект будет использоваться как "порт" для дронов с возможностью размещения большого количества беспилотников.
"Крыша, защищенная от дронов, опять же, все герметично, и все это, что вы видите, полностью герметично, и мы используем его как порт для дронов", - сказал Трамп.
Проект уже вызвал политические споры в США. Демократы назвали его чрезмерным и заблокировали финансирование. Республиканцы заявили, что планируют повторно вынести законопроект на рассмотрение Сената.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
завтра все буде по іншому....
Запрошувати будуть виключно дівчат, що посіли перші місця на конкурсах краси... Трамп займе місце Епштейна!
Пентагон розташований досить близько від Білого дому, їх розділяє відстань приблизно у 5 кілометрів.
Білий дім знаходиться у самому Вашингтоні (округ Колумбія), а Пентагон - на іншому березі річки в Арлінгтоні (штат Вірджинія).
хлопці знають вже маршрут!
в тебе гроші є?
а копалини?
таксіст таксістом....
і мало хто, як вчить історія, з туда повертається...
який тренер так і команда грає....
ребро-зелене *****
Цікаво, а в них теж серіал " Слуга урода " показували???
а наше неперезбираєме і недоторкнане - полуспартак!
Він думає що це так працює чи вважає американців тупими?
Ихние республиканцы похожи на наших слуг.