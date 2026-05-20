Враг наиболее активно атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки произошло 250 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 100 авиационных ударов, сбросил 289 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9168 дронов-камикадзе и осуществил 3195 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районе населенного пункта Чернацкое Сумской области.
Поражение врага
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять пунктов управления, три района сосредоточения личного состава, две артиллерийские системы и три вражеских пункта управления беспилотными летательными аппаратами.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений, враг осуществил 86 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Избицкое, Гранов, Лиман, Радьковка, Вильча, Волчанские Хутора и Старица.
На Купянском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Новоплатоновка.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Копанки, Озерное и Диброва.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука и Рай-Александровка.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не предпринимал.
На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки и Долгой Балки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Родинское, Александровка, Покровск, Гришино, Котлино, Новопавловка, Новоалександровка, Удачное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Сергеевка, Грузкое.
На Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Александроград и Березовое.
На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ровнополье, Радостное, Рыбное, Доброполье, Еленокстантиновка, Новое Запорожье, Староукраинка, Цветковое и Чаривное.
На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Белогорье.
На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста и острова Белогрудый.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
