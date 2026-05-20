РФ атаковала баллистическими ракетами и 154 БПЛА: силы ПВО обезвредили 131 беспилотник. ИНФОГРАФИКА

РФ наносила удары баллистическими ракетами и дронами: подробности атаки 20 мая

В ночь на 20 мая российские оккупанты запустили по Украине баллистическую ракету и беспилотники различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, РФ выпустила баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской обл., а также 154 БПЛА из направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 131 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БПЛА в 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 6 локациях.

В настоящее время в воздушном пространстве находятся новые группы вражеских БПЛА.

