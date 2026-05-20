РФ атакувала балістикою та 154 БпЛА: сили ППО знешкодили 131 безпілотник. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 20 травня російські окупнати випустили по Україні балістичну ракету та безпілотники різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, РФ випустила балістичну ракету Іскандер-М із Ростовської обл., а також 154 БпЛА із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Наразі у повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА.
