РФ атакувала балістикою та 154 БпЛА: сили ППО знешкодили 131 безпілотник. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 20 травня російські окупнати випустили по Україні балістичну ракету та безпілотники різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, РФ випустила балістичну ракету Іскандер-М із Ростовської обл., а також 154 БпЛА із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Наразі у повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА.

