Воздушную тревогу объявили в Литве из-за появления дрона: НАТО начало патрулирование

В Литве объявлена воздушная тревога, вблизи границы зафиксирован дрон.

Подробности

Дрон, вероятно, двигался со стороны Беларуси.

"Началась операция НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским регионом", - отметили в Минобороны страны.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
  • Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
  • В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

Це прогрес)Вже збивають ,а отже ескалації не сталося)
