Воздушную тревогу объявили в Литве из-за появления дрона: НАТО начало патрулирование
В Литве объявлена воздушная тревога, вблизи границы зафиксирован дрон.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
Дрон, вероятно, двигался со стороны Беларуси.
"Началась операция НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским регионом", - отметили в Минобороны страны.
- Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
- Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
- В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.
