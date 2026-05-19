НАТО не давало разрешения на пролет БПЛА в Россию через воздушное пространство Балтии, — генерал Гринкевич

НАТО не представляет угрозы для России и ни в коем случае не давало разрешения на транзит каких-либо беспилотников в сторону РФ через воздушное пространство стран-членов Альянса.

Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

НАТО о дронах

В Альянсе категорически опровергли обвинения Кремля о том, что для украинских дронов, наносящих удары по объектам в РФ, якобы создают специальный "коридор".

"Если бы мы позволяли беспилотникам проходить через воздушное пространство Балтии, чтобы добраться до России, мы бы их не сбивали", — заявил Гринкевич.

Гринкевич в очередной раз напомнил, что НАТО является чисто оборонительным союзом и Москва это прекрасно понимает, несмотря на свою пропаганду.

"Мы не являемся угрозой для России, и они знают, что мы не являемся угрозой для России. Если бы они считали нас угрозой для России, они бы не опустошили Ленинградский военный округ, чтобы пойти и вторгнуться в Украину. Поэтому я просто предлагаю воспринимать это как есть", — добавил генерал НАТО.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливым возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.

Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".

В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

