Новости Дроны над странами Балтии
НАТО не давало разрешения на пролет БПЛА в Россию через воздушное пространство Балтии, — генерал Гринкевич

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе

НАТО не представляет угрозы для России и ни в коем случае не давало разрешения на транзит каких-либо беспилотников в сторону РФ через воздушное пространство стран-членов Альянса.

Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В Альянсе категорически опровергли обвинения Кремля о том, что для украинских дронов, наносящих удары по объектам в РФ, якобы создают специальный "коридор".

"Если бы мы позволяли беспилотникам проходить через воздушное пространство Балтии, чтобы добраться до России, мы бы их не сбивали", — заявил Гринкевич.

Гринкевич в очередной раз напомнил, что НАТО является чисто оборонительным союзом и Москва это прекрасно понимает, несмотря на свою пропаганду.

"Мы не являемся угрозой для России, и они знают, что мы не являемся угрозой для России. Если бы они считали нас угрозой для России, они бы не опустошили Ленинградский военный округ, чтобы пойти и вторгнуться в Украину. Поэтому я просто предлагаю воспринимать это как есть", — добавил генерал НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия намеренно перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство стран Балтии, — МИД

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливым возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
  • Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
  • В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Литвы заявил о возможности ударов НАТО по Калининграду

Топ комментарии
так виглядає ссикотство.
19.05.2026 21:20 Ответить
Не в тему новині, але для цікавості порахував приблизно щодо застави Єрмака у 154 ляма. Так от шановні колеги коментатори, сума яка була зібрана за пару днів могла б... - На 154 мільйони гривень можна купити 1 711 дронів-перехоплювачів за середньою ціною 90 000 гривень за одиницю (і ще залишиться 10 000 гривень здачі). Але ще нюанс при такій оптовій закупівлі була б ще знижка, тобто Єрмак це майже 2000 дронів , що перехопили і врятували як мінімум 2000 житті, а яйкщо сімей то і того більше 🤬🤬🤬
19.05.2026 21:23 Ответить
Тільки і здатні що на жалюгідне виправдовування перед рашкою! Аж трусяться! Тьфу..
19.05.2026 21:31 Ответить
Це НАТО - чи хлопчики для биття?
19.05.2026 21:24 Ответить
Це хлопчики для чогось гарячішого
19.05.2026 21:46 Ответить
Велком ту Юкраін.
19.05.2026 21:20 Ответить
вони б не спорожнили Ленінградський військовий округ Джерело: https://censor.net/ua/n4004064
- не хвилюйтеся - вони , зараз , Білоруський ВО наповнюють !
19.05.2026 21:22 Ответить
Шановний колега коментатор.
Скажіть, будь ласка, где лежат 2 тысячи дронов перехватчиков? Чтобы одним махом приобрести партию дронов. Тем более за гривны.
19.05.2026 22:18 Ответить
Дійсно, якщо зразу не лежать то Єрмак важливіший. А взагалі-то це так для порівняння ціни одного завхоза.
19.05.2026 22:29 Ответить
Та якби сказати це хай вже НАТО питає дозволу в України на прольот
19.05.2026 21:24 Ответить
Я думала , що гірше вже не може бути, але здається, що дно ще стукає знизу. Потрібно категорично попросити вибачення у путіна, простим заявам він не повірить
19.05.2026 21:38 Ответить
Гринкевич - українське прізвище, напевно родич однієї особи, яку хотіли до Донні відправити
19.05.2026 21:49 Ответить
цікаво що там з дозволами рашкованським дронам на проліт в Польщу, Румунію.
ната така ната...
19.05.2026 22:13 Ответить
 
 