НАТО не давало дозволу на проліт БПЛА в Росію через повітряний простір Балтії, - генерал Гринкевич

НАТО не становить загрозу для Росії та в жодному разі не надавав дозволу на транзит будь-яких безпілотників у бік РФ через повітряний простір країн-членів Альянсу.

Про це заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

НАТО про дрони

В Альянсі категорично спростували закиди Кремля про те, що для українських дронів, які завдають ударів по об'єктах у РФ, нібито створюють спеціальний "коридор".

"Якби ми дозволяли безпілотникам проходити через повітряний простір Балтії, щоб дістатися до Росії, ми б їх не збивали", - заявив Гринкевич.

Гринкевич вкотре нагадав, що НАТО є суто оборонним союзом і Москва це чудово розуміє, попри свою пропаганду.

"Ми не є загрозою для Росії, і вони знають, що ми не є загрозою для Росії. Якби вони вважали нас загрозою для Росії, вони б не спорожнили Ленінградський військовий округ, щоб піти й вторгнутися в Україну. Тож я просто пропоную сприймати це як є", - додав генерал НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія навмисно перенаправляє українські дрони в повітряний простір країн Балтії, - МЗС

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.

Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".

Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Литви заявило про можливість ударів НАТО по Калінінграду