Новини Дрони над країнами Балтії
НАТО не давало дозволу на проліт БПЛА в Росію через повітряний простір Балтії, - генерал Гринкевич

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі

НАТО не становить загрозу для Росії та в жодному разі не надавав дозволу на транзит будь-яких безпілотників у бік РФ через повітряний простір країн-членів Альянсу.

Про це заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

В Альянсі категорично спростували закиди Кремля про те, що для українських дронів, які завдають ударів по об'єктах у РФ, нібито створюють спеціальний "коридор".

"Якби ми дозволяли безпілотникам проходити через повітряний простір Балтії, щоб дістатися до Росії, ми б їх не збивали", - заявив Гринкевич.

Гринкевич вкотре нагадав, що НАТО є суто оборонним союзом і Москва це чудово розуміє, попри свою пропаганду.

"Ми не є загрозою для Росії, і вони знають, що ми не є загрозою для Росії. Якби вони вважали нас загрозою для Росії, вони б не спорожнили Ленінградський військовий округ, щоб піти й вторгнутися в Україну. Тож я просто пропоную сприймати це як є", - додав генерал НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія навмисно перенаправляє українські дрони в повітряний простір країн Балтії, - МЗС

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
  • Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
  • Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Литви заявило про можливість ударів НАТО по Калінінграду

Автор: 

безпілотник БпЛА НАТО росія Гринкевич Алексус
Топ коментарі
+15
так виглядає ссикотство.
19.05.2026 21:20 Відповісти
+10
Не в тему новині, але для цікавості порахував приблизно щодо застави Єрмака у 154 ляма. Так от шановні колеги коментатори, сума яка була зібрана за пару днів могла б... - На 154 мільйони гривень можна купити 1 711 дронів-перехоплювачів за середньою ціною 90 000 гривень за одиницю (і ще залишиться 10 000 гривень здачі). Але ще нюанс при такій оптовій закупівлі була б ще знижка, тобто Єрмак це майже 2000 дронів , що перехопили і врятували як мінімум 2000 житті, а яйкщо сімей то і того більше 🤬🤬🤬
19.05.2026 21:23 Відповісти
+8
Тільки і здатні що на жалюгідне виправдовування перед рашкою! Аж трусяться! Тьфу..
.
19.05.2026 21:31 Відповісти
Це НАТО - чи хлопчики для биття?
19.05.2026 21:24 Відповісти
Це хлопчики для чогось гарячішого
19.05.2026 21:46 Відповісти
Велком ту Юкраін.
19.05.2026 21:20 Відповісти
вони б не спорожнили Ленінградський військовий округ Джерело: https://censor.net/ua/n4004064
- не хвилюйтеся - вони , зараз , Білоруський ВО наповнюють !
19.05.2026 21:22 Відповісти
Шановний колега коментатор.
Скажіть, будь ласка, где лежат 2 тысячи дронов перехватчиков? Чтобы одним махом приобрести партию дронов. Тем более за гривны.
19.05.2026 22:18 Відповісти
Дійсно, якщо зразу не лежать то Єрмак важливіший. А взагалі-то це так для порівняння ціни одного завхоза.
19.05.2026 22:29 Відповісти
У Братиславі українці зробили завод по дронам, але Ермак сказав їм , що в них покупати не будуть
20.05.2026 00:06 Відповісти
То може, єрмаків варто розмножувати, якщо цей вид такий корисний? Десь на базі Межигір'я створити ферму, і - вперед.
19.05.2026 22:47 Відповісти
Та якби сказати це хай вже НАТО питає дозволу в України на прольот
19.05.2026 21:24 Відповісти
19.05.2026 21:25 Відповісти
Я думала , що гірше вже не може бути, але здається, що дно ще стукає знизу. Потрібно категорично попросити вибачення у путіна, простим заявам він не повірить
19.05.2026 21:38 Відповісти
Гринкевич - українське прізвище, напевно родич однієї особи, яку хотіли до Донні відправити
19.05.2026 21:49 Відповісти
Білоруське прізвище. Він і є потомок білоруських емігрантів.
19.05.2026 23:02 Відповісти
цікаво що там з дозволами рашкованським дронам на проліт в Польщу, Румунію.
ната така ната...
19.05.2026 22:13 Відповісти
>> В Альянсі категорично спростували закиди *******...

Точно? Категорично? А ніжкою тупнули?

А якби таки надали дозвіл, з формулюванням "світовий терорист №1 має понести справедливе покарання за війну. Ми не тільки дозволяємо проліт, а й своїх БПЛА докинемо." ?
19.05.2026 22:57 Відповісти
Еу куколды...
19.05.2026 23:56 Відповісти
 
 