НАТО не давало дозволу на проліт БПЛА в Росію через повітряний простір Балтії, - генерал Гринкевич
НАТО не становить загрозу для Росії та в жодному разі не надавав дозволу на транзит будь-яких безпілотників у бік РФ через повітряний простір країн-членів Альянсу.
Про це заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
НАТО про дрони
В Альянсі категорично спростували закиди Кремля про те, що для українських дронів, які завдають ударів по об'єктах у РФ, нібито створюють спеціальний "коридор".
"Якби ми дозволяли безпілотникам проходити через повітряний простір Балтії, щоб дістатися до Росії, ми б їх не збивали", - заявив Гринкевич.
Гринкевич вкотре нагадав, що НАТО є суто оборонним союзом і Москва це чудово розуміє, попри свою пропаганду.
"Ми не є загрозою для Росії, і вони знають, що ми не є загрозою для Росії. Якби вони вважали нас загрозою для Росії, вони б не спорожнили Ленінградський військовий округ, щоб піти й вторгнутися в Україну. Тож я просто пропоную сприймати це як є", - додав генерал НАТО.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
- Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
- Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- не хвилюйтеся - вони , зараз , Білоруський ВО наповнюють !
Скажіть, будь ласка, где лежат 2 тысячи дронов перехватчиков? Чтобы одним махом приобрести партию дронов. Тем более за гривны.
.
ната така ната...
Точно? Категорично? А ніжкою тупнули?
А якби таки надали дозвіл, з формулюванням "світовий терорист №1 має понести справедливе покарання за війну. Ми не тільки дозволяємо проліт, а й своїх БПЛА докинемо." ?