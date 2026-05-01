В Румынии объявили воздушную тревогу на фоне атаки российских дронов на Одесщину

В Румынии, в уезде Тулча, объявили воздушную тревогуво время атаки российских дронов на Одесскую область Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства национальной обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"В пятницу утром, 1 мая, Российская Федерация атаковала гражданские и инфраструктурные объекты в Украине, вблизи речной границы с Румынией. После обнаружения группы из 9 беспилотников, направлявшихся в воздушное пространство Украины, Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям об объявлении тревоги для населения на севере уезда Тулча, и в 03:36 было разослано сообщение RO-ALERT", - говорится в сообщении.

Отмечается, что системы наблюдения не обнаружили никаких радиолокационных сигналов в национальном воздушном пространстве Румынии.

"Сообщалось о взрывах на украинском берегу Дуная, в портовых городах Измаил и Килия. Воздушная тревога закончилась в 4:03", - добавили в министерстве.

Что предшествовало