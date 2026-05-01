У Румунії оголошували повітряну тривогу на тлі атаки російських дронів на Одещину
У Румунії в повіті Тулча оголошували про повітряну тривогу під час атаки російських дронів на Одеську область України.
Про це йдеться у пресрелізі Міністерства національної оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"У п'ятницю вранці, 1 травня, Російська Федерація атакувала цивільні та інфраструктурні об'єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Після виявлення групи з 9 безпілотників, які прямували до повітряного простору України, Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про оголошення тривоги для населення на півночі повіту Тулча, і о 03:36 було розіслано повідомлення RO-ALERT", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що системи спостереження не виявили жодних радіолокаційних сигналів у національному повітряному просторі Румунії.
"Повідомлялося про вибухи на українському березі Дунаю, у портових містах Ізмаїл та Кілія. Повітряна тривога закінчилася о 4:03", - додали в міністерстві.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що російська атака по Одесі спричинила руйнування житлових висоток і пошкодження портової інфраструктури в Ізмаїльському районі, тривають рятувальні роботи.
- Також удень російські окупанти атакували торговельний центр в Одеському районі.
