НАТО не успевает за угрозами: в СНБО рассказали, что поможет Западу защитить небо от провокаций РФ
Странам НАТО, вслед за Украиной, необходимо срочно задуматься о создании так называемого "дронового зонтика". Современные реалии показывают, что Североатлантический альянс оказался не совсем готов к вызовам новой эры ведения войны.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, российские воздушные провокации заставляют западный мир трезво взглянуть на собственную безопасность и признать имеющиеся пробелы в обороне.
"Дроновый зонт придется создать для предотвращения угроз. Сейчас западный мир постепенно все чаще сталкивается с реальностью - провокациями россиян в небе", - подчеркнул Коваленко.
Глава ЦПД убежден, что в процессе построения этой глобальной системы защиты Запада не обойтись без помощи Киева. Поскольку украинские военные первыми в мире столкнулись с подобными вызовами на практике, именно Украина будет обладать уникальным и передовым опытом, который станет фундаментом для безопасности всего европейского неба.
Тому,що правдива інформація на рахунок дронового захисту полягає не в поширенні необхідності посилки кращих спеців сбс на БС,чи у ЄС,а в поширенні тези,що в першу чергу свою країну берегти треба.
Якось їм, як РНБОУ, соромно і за кабміндічів з оманськими розповідати Українцям???