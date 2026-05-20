НАТО не встигає за загрозами: у РНБО розповіли, що допоможе Заходу захистити небо від провокацій РФ

Країнам НАТО, слідом за Україною, необхідно терміново замислитися над створенням так званої "дронової парасольки". Сучасні реалії показують, що Північноатлантичний альянс виявився не зовсім готовим до викликів нової ери ведення війни.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За його словами, російські повітряні провокації змушують західний світ тверезо поглянути на власну безпеку та визнати наявні прогалини в обороні.

"Дронову парасольку доведеться створити для упередження загроз. Зараз західний світ поступово все частіше стикається з реальністю — провокаціями росіян в небі", — наголосив Коваленко.

Очільник ЦПД переконаний, що в процесі розбудови цієї глобальної системи захисту Заходу не обійтися без допомоги Києва. Оскільки українські військові першими в світі зіткнулися з подібними викликами на практиці, саме Україна володітиме унікальним та передовим досвідом, який стане фундаментом для безпеки всього європейського неба.

