Днем РФ атаковала Украину 84 БПЛА, Силы обороны обезвредили 75 беспилотников, — Воздушные силы

С утра 20 мая — с 08:30 до 17:00 — российские войска атаковали Украину 84 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", а также дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отработали Силы ПВО?

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 17:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 75 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия" на востоке, севере и юге страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА", — добавили в Воздушных силах.

