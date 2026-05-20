Днем РФ атаковала Украину 84 БПЛА, Силы обороны обезвредили 75 беспилотников, — Воздушные силы
С утра 20 мая — с 08:30 до 17:00 — российские войска атаковали Украину 84 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", а также дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как отработали Силы ПВО?
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 17:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 75 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия" на востоке, севере и юге страны.
Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА", — добавили в Воздушных силах.
