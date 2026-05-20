Вдень РФ атакувала Україну 84 БпЛА, Сили оборони знешкодили 75 безпілотників, - Повітряні сили

Від ранку 20 травня - з 08:30 по 17:00 - російські війська атакували Україну 84-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як відпрацювали Сили ППО?

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 17:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 75 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" на сході, півночі та півдні країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - додали у Повітряних силах.

