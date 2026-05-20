Трамп и его родственники получили пожизненный иммунитет от налоговых проверок
Министерство юстиции США "навсегда запретило" налоговой службе США проводить какие-либо проверки прошлых налоговых обязательств президента Дональда Трампа, его родственников и его компаний.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в документе, подписанном исполняющим обязанности генерального прокурора Тоддом Бланшем, говорится, что правительство США не может проводить аудит налоговых деклараций Трампа, поданных до понедельника, 18 мая, или любых вопросов, "которые были подняты или могли быть подняты".
Соглашение об урегулировании
В частности, это распоряжение расширило соглашение об урегулировании, которое Трамп заключил в понедельник с Налоговым управлением США, согласно которому он согласился отказаться от иска на 10 миллиардов долларов из-за утечки его налоговых деклараций. В рамках соглашения Министерство юстиции создало фонд в размере почти 1,8 миллиарда долларов для компенсации жертвам политического "использования в качестве оружия".
Сообщается, что Бланш столкнулся с неоднократными вопросами об этом фонде во время своих первых показаний в Конгрессе с момента вступления в должность исполняющего обязанности генерального прокурора.
«Християни, виходьте і голосуйте. Тільки цього разу. Більше вам цього робити не доведеться. Ще чотири роки, і знаєте що? Усе буде виправлено (fixed), усе буде добре. Вам більше не доведеться голосувати, мої прекрасні християни»
«Через чотири роки вам не доведеться голосувати знову, ми все так добре налагодимо, що вам не доведеться голосувати».
"коли довгий ряд зловживань та узурпацій свідчить про намір підкорити народ абсолютному деспотизму, то не лише правом, а й обов'язком народу є скинути такий уряд і створити нові гарантії для своєї майбутньої безпеки" (з Декларації незалежності).
Демократія закінчується там, де закінчується судова система. Рудий її під себе поклав разом з конгресом.
Але особливо смішно як українські генії думки кидають гівно в США.