Трамп и его родственники получили пожизненный иммунитет от налоговых проверок

Министерство юстиции США "навсегда запретило" налоговой службе США проводить какие-либо проверки прошлых налоговых обязательств президента Дональда Трампа, его родственников и его компаний.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, в документе, подписанном исполняющим обязанности генерального прокурора Тоддом Бланшем, говорится, что правительство США не может проводить аудит налоговых деклараций Трампа, поданных до понедельника, 18 мая, или любых вопросов, "которые были подняты или могли быть подняты".

Соглашение об урегулировании

В частности, это распоряжение расширило соглашение об урегулировании, которое Трамп заключил в понедельник с Налоговым управлением США, согласно которому он согласился отказаться от иска на 10 миллиардов долларов из-за утечки его налоговых деклараций. В рамках соглашения Министерство юстиции создало фонд в размере почти 1,8 миллиарда долларов для компенсации жертвам политического "использования в качестве оружия".

Сообщается, что Бланш столкнулся с неоднократными вопросами об этом фонде во время своих первых показаний в Конгрессе с момента вступления в должность исполняющего обязанности генерального прокурора.

