Трамп и его родственники получили пожизненный иммунитет от налоговых проверок

Министерство юстиции США "навсегда запретило" налоговой службе США проводить какие-либо проверки прошлых налоговых обязательств президента Дональда Трампа, его родственников и его компаний.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, в документе, подписанном исполняющим обязанности генерального прокурора Тоддом Бланшем, говорится, что правительство США не может проводить аудит налоговых деклараций Трампа, поданных до понедельника, 18 мая, или любых вопросов, "которые были подняты или могли быть подняты".

Соглашение об урегулировании

В частности, это распоряжение расширило соглашение об урегулировании, которое Трамп заключил в понедельник с Налоговым управлением США, согласно которому он согласился отказаться от иска на 10 миллиардов долларов из-за утечки его налоговых деклараций. В рамках соглашения Министерство юстиции создало фонд в размере почти 1,8 миллиарда долларов для компенсации жертвам политического "использования в качестве оружия".

Сообщается, что Бланш столкнулся с неоднократными вопросами об этом фонде во время своих первых показаний в Конгрессе с момента вступления в должность исполняющего обязанности генерального прокурора.

Топ комментарии
+12
Та нічого, через три роки довічний імунітет закінчиться
20.05.2026 18:24 Ответить
+8
США -приватна лавочка трампона. Яка ганьба.
20.05.2026 18:19 Ответить
+6
Довічність скінчається миттєво і набагато скоріше ніж хтось собі планує.
20.05.2026 18:27 Ответить
20.05.2026 18:19 Ответить
ти не шариш, це розвинена демократія!
20.05.2026 18:43 Ответить
А що Мінюст у США має законодавчі Функції?
Не знав...
20.05.2026 18:22 Ответить
20.05.2026 18:24 Ответить
Довічність скінчається миттєво і набагато скоріше ніж хтось собі планує.
20.05.2026 18:27 Ответить
Якщо дадуть провести вибори..а там може бути все що завгодно..наприклад дуже дуже страшний барановірус
«Християни, виходьте і голосуйте. Тільки цього разу. Більше вам цього робити не доведеться. Ще чотири роки, і знаєте що? Усе буде виправлено (fixed), усе буде добре. Вам більше не доведеться голосувати, мої прекрасні християни»
«Через чотири роки вам не доведеться голосувати знову, ми все так добре налагодимо, що вам не доведеться голосувати».
20.05.2026 18:31 Ответить
Якщо не дадуть, провести вибори, то буде таке:
"коли довгий ряд зловживань та узурпацій свідчить про намір підкорити народ абсолютному деспотизму, то не лише правом, а й обов'язком народу є скинути такий уряд і створити нові гарантії для своєї майбутньої безпеки" (з Декларації незалежності).
20.05.2026 18:43 Ответить
Знаєте, хто цей рудий старикан? Це- батько американської демократії корупції...
ввійде в анали!
20.05.2026 18:24 Ответить
Если бы закон работал сидели бы все американские президенты. Может кроме дурачка Обамы. Кажется только к нему не было претензий.
20.05.2026 18:25 Ответить
Анпіратор
20.05.2026 18:25 Ответить
Сильно Трамп там всіх пригнув - демократія у всій красі
20.05.2026 18:26 Ответить
Оце "100% свій прокурор!" Навіть Зє до такого не додумався
20.05.2026 18:28 Ответить
Оце так перець!Довічно не перевірятимуть декларації його ,рідних та компанії! Беручи до уваги що Трамп БАРИГА ще той то це йому на руку.Твори що забажаєш.
20.05.2026 18:28 Ответить
Але не забувайте, що корупція виключно в Україні і цю корупцію шукає НАБУ та САП які підконтрольні американській ФБР яка корупцію в США не бачить

20.05.2026 18:30 Ответить
Якщо все "в рамках закону" - то це вже не корупція
20.05.2026 18:35 Ответить
Оформите Трампу защиту свидетелей поскорее. Все практичнее).
20.05.2026 18:38 Ответить
але при цьому корупція в Україні.
20.05.2026 18:40 Ответить
Трамерика у руках одного старого мудака.
Демократія закінчується там, де закінчується судова система. Рудий її під себе поклав разом з конгресом.
20.05.2026 18:44 Ответить
Підстраховка.
Але особливо смішно як українські генії думки кидають гівно в США.
20.05.2026 18:47 Ответить
Через три роки буде йому підСраковка.
20.05.2026 18:52 Ответить
йтм !!!
20.05.2026 18:51 Ответить
Це не Мінюст США це мінюст Трампа що є дві великих різниці.
20.05.2026 19:04 Ответить
Ха, ну що я казав. Накрали бабла ще й взяток від Сосії і інших диктаторів набрали і собі імунітет зробили. В сша вже повним ходом править диктатура. І ще вони суки будуть нам щось про корупцію розказувати.
20.05.2026 19:05 Ответить
 
 