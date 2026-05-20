Трамп і його рідні отримали довічний імунітет від податкових перевірок

Міністерство юстиції США "назавжди заборонило" податковій службі США проводити будь-які перевірки минулих податкових вимог президента Дональда Трампа, його родичів та його компаній.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, у документі, підписаному виконувачем обов’язків генерального прокурора Тоддом Бланшем, йдеться про те, що уряд США не може проводити аудит податкових декларацій Трампа, поданих до понеділка, 18 травня, або будь-яких питань, "які були порушені або могли бути порушені".

Угода про врегулювання

Так, це розпорядження розширило угоду про врегулювання, яку Трамп уклав у понеділок з Податковим управлінням США, згідно з якою він погодився відмовитися від позову на 10 мільярдів доларів через витік його податкових декларацій. У межах угоди Міністерство юстиції створило фонд у розмірі майже 1,8 мільярда доларів для компенсації жертвам політичного "використання як зброї".

Повідомляється, що Бланш зіткнувся з неодноразовими питаннями щодо цього фонду під час своїх перших свідчень у Конгресі з моменту вступу на посаду виконувача обов’язків генерального прокурора.

