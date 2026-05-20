Трамп і його рідні отримали довічний імунітет від податкових перевірок
Міністерство юстиції США "назавжди заборонило" податковій службі США проводити будь-які перевірки минулих податкових вимог президента Дональда Трампа, його родичів та його компаній.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, у документі, підписаному виконувачем обов’язків генерального прокурора Тоддом Бланшем, йдеться про те, що уряд США не може проводити аудит податкових декларацій Трампа, поданих до понеділка, 18 травня, або будь-яких питань, "які були порушені або могли бути порушені".
Угода про врегулювання
Так, це розпорядження розширило угоду про врегулювання, яку Трамп уклав у понеділок з Податковим управлінням США, згідно з якою він погодився відмовитися від позову на 10 мільярдів доларів через витік його податкових декларацій. У межах угоди Міністерство юстиції створило фонд у розмірі майже 1,8 мільярда доларів для компенсації жертвам політичного "використання як зброї".
Повідомляється, що Бланш зіткнувся з неодноразовими питаннями щодо цього фонду під час своїх перших свідчень у Конгресі з моменту вступу на посаду виконувача обов’язків генерального прокурора.
«Християни, виходьте і голосуйте. Тільки цього разу. Більше вам цього робити не доведеться. Ще чотири роки, і знаєте що? Усе буде виправлено (fixed), усе буде добре. Вам більше не доведеться голосувати, мої прекрасні християни»
«Через чотири роки вам не доведеться голосувати знову, ми все так добре налагодимо, що вам не доведеться голосувати».
"коли довгий ряд зловживань та узурпацій свідчить про намір підкорити народ абсолютному деспотизму, то не лише правом, а й обов'язком народу є скинути такий уряд і створити нові гарантії для своєї майбутньої безпеки" (з Декларації незалежності).
Демократія закінчується там, де закінчується судова система. Рудий її під себе поклав разом з конгресом.
Але особливо смішно як українські генії думки кидають гівно в США.