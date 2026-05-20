Трамп і його рідні отримали довічний імунітет від податкових перевірок

Міністерство юстиції США "назавжди заборонило" податковій службі США проводити будь-які перевірки минулих податкових вимог президента Дональда Трампа, його родичів та його компаній.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, у документі, підписаному виконувачем обов’язків генерального прокурора Тоддом Бланшем, йдеться про те, що уряд США не може проводити аудит податкових декларацій Трампа, поданих до понеділка, 18 травня, або будь-яких питань, "які були порушені або могли бути порушені".

Угода про врегулювання

Так, це розпорядження розширило угоду про врегулювання, яку Трамп уклав у понеділок з Податковим управлінням США, згідно з якою він погодився відмовитися від позову на 10 мільярдів доларів через витік його податкових декларацій. У межах угоди Міністерство юстиції створило фонд у розмірі майже 1,8 мільярда доларів для компенсації жертвам політичного "використання як зброї".

Повідомляється, що Бланш зіткнувся з неодноразовими питаннями щодо цього фонду під час своїх перших свідчень у Конгресі з моменту вступу на посаду виконувача обов’язків генерального прокурора.

Та нічого, через три роки довічний імунітет закінчиться
20.05.2026 18:24 Відповісти
США -приватна лавочка трампона. Яка ганьба.
20.05.2026 18:19 Відповісти
Довічність скінчається миттєво і набагато скоріше ніж хтось собі планує.
20.05.2026 18:27 Відповісти
ти не шариш, це розвинена демократія!
20.05.2026 18:43 Відповісти
От не дожив Капоне до цієї розвинутої демократії. Не дожив, бідолашний.
Так і був би білим та пухнастим.
20.05.2026 20:02 Відповісти
"никогда не говори никогда"

.
20.05.2026 19:43 Відповісти
дітьо мале цей трамп

20.05.2026 19:48 Відповісти
А що Мінюст у США має законодавчі Функції?
Не знав...
20.05.2026 18:22 Відповісти
Якщо дадуть провести вибори..а там може бути все що завгодно..наприклад дуже дуже страшний барановірус
«Християни, виходьте і голосуйте. Тільки цього разу. Більше вам цього робити не доведеться. Ще чотири роки, і знаєте що? Усе буде виправлено (fixed), усе буде добре. Вам більше не доведеться голосувати, мої прекрасні християни»
«Через чотири роки вам не доведеться голосувати знову, ми все так добре налагодимо, що вам не доведеться голосувати».
20.05.2026 18:31 Відповісти
Якщо не дадуть, провести вибори, то буде таке:
"коли довгий ряд зловживань та узурпацій свідчить про намір підкорити народ абсолютному деспотизму, то не лише правом, а й обов'язком народу є скинути такий уряд і створити нові гарантії для своєї майбутньої безпеки" (з Декларації незалежності).
20.05.2026 18:43 Відповісти
Скинути яким чином? вони вже навчились розправлятись з майданами...це можливо лише якщо буде невдоволення силових структур і ланка невдоволення має бути на рівні полковник - бригадний генерал не нижче
20.05.2026 19:37 Відповісти
Знаєте, хто цей рудий старикан? Це- батько американської демократії корупції...
ввійде в анали!
20.05.2026 18:24 Відповісти
Если бы закон работал сидели бы все американские президенты. Может кроме дурачка Обамы. Кажется только к нему не было претензий.
20.05.2026 18:25 Відповісти
Анпіратор
20.05.2026 18:25 Відповісти
Сильно Трамп там всіх пригнув - демократія у всій красі
20.05.2026 18:26 Відповісти
Оце "100% свій прокурор!" Навіть Зє до такого не додумався
20.05.2026 18:28 Відповісти
Оце так перець!Довічно не перевірятимуть декларації його ,рідних та компанії! Беручи до уваги що Трамп БАРИГА ще той то це йому на руку.Твори що забажаєш.
20.05.2026 18:28 Відповісти
Але не забувайте, що корупція виключно в Україні і цю корупцію шукає НАБУ та САП які підконтрольні американській ФБР яка корупцію в США не бачить

20.05.2026 18:30 Відповісти
Якщо все "в рамках закону" - то це вже не корупція
20.05.2026 18:35 Відповісти
Оформите Трампу защиту свидетелей поскорее. Все практичнее).
20.05.2026 18:38 Відповісти
але при цьому корупція в Україні.
20.05.2026 18:40 Відповісти
Трамерика у руках одного старого мудака.
Демократія закінчується там, де закінчується судова система. Рудий її під себе поклав разом з конгресом.
20.05.2026 18:44 Відповісти
Підстраховка.
Але особливо смішно як українські генії думки кидають гівно в США.
20.05.2026 18:47 Відповісти
Через три роки буде йому підСраковка.
20.05.2026 18:52 Відповісти
йтм !!!
20.05.2026 18:51 Відповісти
Лучше и не скажешь!!!!!!!
20.05.2026 19:15 Відповісти
Це не Мінюст США це мінюст Трампа що є дві великих різниці.
20.05.2026 19:04 Відповісти
Ха, ну що я казав. Накрали бабла ще й взяток від Сосії і інших диктаторів набрали і собі імунітет зробили. В сша вже повним ходом править диктатура. І ще вони суки будуть нам щось про корупцію розказувати.
20.05.2026 19:05 Відповісти
Негоже царю в дупу заглядати )
20.05.2026 19:17 Відповісти
...і тут чапаєву і поперло... і всім його родичам можна тепер красти довічно
20.05.2026 19:20 Відповісти
хохмчі там... у мінюсті США на поточну дату
20.05.2026 19:52 Відповісти
Демократія, ****...
20.05.2026 20:12 Відповісти
 
 