Еще двух подростков вернули с оккупированной РФ территории

С временно оккупированной территории удалось вернуть двух 17-летних подростков — девушку и парня — в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Тайно училась в украинской школе онлайн

Как отмечается, девушка искала возможность уехать, чтобы успеть сдать НМТ и поступить в украинский университет. Несмотря на постоянную опасность, риск разоблачения и нестабильную мобильную связь, она тайно продолжала учиться в украинской школе онлайн. Семья тщательно скрывала это, ведь их знакомые уже подвергались преследованиям из-за обучения детей по украинской программе.

Работа над организацией безопасного маршрута выезда для девушки и ее бабушки длилась почти два месяца. Сегодня они уже находятся на подконтрольной территории Украины.

Более двух лет почти не выходил на улицу

Также на подконтрольную территории Украины удалось вернуть 17-летнего парня. Он стремился уехать до достижения совершеннолетия из-за риска призыва в российскую армию.

После окончания 9 класса у парня больше не было возможности учиться в украинской школе онлайн из-за отсутствия стабильного интернета. В то же время он сознательно отказался от обучения в российской школе. Из-за этого более двух лет парень находился в фактической социальной изоляции — почти все время оставался дома и практически не выходил на улицу.

Адаптация и реинтеграция

Отмечается, что впереди подростков ждет процесс адаптации и реинтеграции. Они получат необходимую психологическую поддержку, помощь с документами и сопровождение для восстановления стабильной и безопасной жизни.