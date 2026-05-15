Еще двух детей и подростка вернули из ВОТ Херсонщины и РФ
Из временно оккупированной части Херсонской области и РФ удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию еще двух детей и подростка в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, среди тех, кого удалось вернуть, - один мальчик и две девочки в возрасте от одного до семнадцати лет. Среди них - ребенок, лишенный родительской опеки.
"В частности, из оккупации удалось спасти семнадцатилетнего юношу, которого россияне запугивали электрошокером, а в его доме дважды проводили вооруженные обыски. Когда в доме пропали свет, вода и интернет, он понял, что в оккупации у него нет будущего", - рассказал глава ОВА.
Дети уже в безопасности
Отмечается, что возвращение состоялось при содействии благотворительной организации Save Ukraine. Сейчас дети приходят в себя от пережитого в центрах "Надія і відновлення". Они получают комплексную поддержку психологов, помощь с восстановлением документов и имеют уютное жилье.
Покудин напомнил, что только с начала 2026 года на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной части Херсонской области и РФ удалось вернуть 75 детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль