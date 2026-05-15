Ще двох дітей і підлітка повернули з ТОТ Херсонщини та РФ

З тимчасово окупованої частини Херсонщини та РФ вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще двох дітей та підлітка в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, серед тих, кого вдалося повернути, один хлопець та дві дівчинки віком від одного до сімнадцяти років. Серед них - дитина позбавлена батьківського піклування.

"Зокрема, з окупації вдалося врятувати сімнадцятирічного хлопця, якого росіяни залякували електрошокером, а в його будинку двічі проводили збройні обшуки. Коли у будинку зникли світло, вода та інтернет, хлопець зрозумів, що в окупації у нього немає майбутнього", - розповів голова ОВА.

Діти вже у безпеці

Зазначається, що повернення відбулося за сприяння благодійної організації "Save Ukraine". Зараз діти оговтуються від пережитого у центрах "Надії та відновлення". Вони отримують комплексну підтримку психологів, допомогу з відновленням документів та мають затишне житло.

Покудін нагадав, що лише з початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області та РФ вдалося повернути вже 75 дітей.