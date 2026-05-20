Ще двох підлітків повернули з окупованої РФ території

З тимчасово окупованої території вдалося повернути двох 17-річних підлітків – дівчину та хлопця - у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє Bring Kids Back UA, передає Цензор.НЕТ.

Таємно навчалася в українській школі онлайн

Як зазначається, дівчина шукала можливість виїхати, щоб встигнути скласти НМТ та вступити до українського університету. Попри постійну небезпеку, ризик викриття та нестабільний мобільний зв’язок, вона таємно продовжувала навчатися в українській школі онлайн. Родина ретельно приховувала це, адже їхні знайомі вже зазнавали переслідувань через навчання дітей за українською програмою.

Робота над організацією безпечного маршруту виїзду для дівчини та її бабусі тривала майже два місяці. Сьогодні вони вже перебувають на підконтрольній території України.

Понад два роки майже виходив на вулицю

Також на підконтрольну територію України вдалося повернути 17-річного хлопця. Він прагнув виїхати до досягнення повноліття через ризик призову до російської армії.

Після завершення 9 класу хлопець більше не мав можливості навчатися в українській школі онлайн через відсутність стабільного інтернету. Водночас він свідомо відмовився від навчання у російській школі. Через це понад два роки хлопець перебував у фактичній соціальній ізоляції - майже весь час залишався вдома та практично не виходив на вулицю.

Адаптація та реінтеграція

Зазначається, що попереду на підлітків чекає процес адаптації та реінтеграції. Вони отримають необхідну психологічну підтримку, допомогу з документами та супровід для відновлення стабільного і безпечного життя.