Швеция уже предоставила Украине помощь на сумму более $13,5 млрд, - Сибига

Объем помощи, оказанной Швецией Украине, уже превысил 13,5 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, глава МИД Андрей Сибига выразил глубокую благодарность Швеции за ее лидерство в поддержке Украины и решимость в защите Европы.

Помощь Украине

"Мы глубоко ценим вашу помощь с первых дней войны. Общий объем вашей поддержки уже превысил 13,5 миллиарда долларов. Только в прошлом году оборонная помощь составила 4 миллиарда долларов — это третий показатель в мире по отношению к ВВП. Мы также благодарны за помощь нашему энергетическому сектору", — отметил Сибига.

Гуманитарные инициативы

Также министр поблагодарил Швецию за поддержку гуманитарных инициатив в сферах образования, здравоохранения и прав человека, а также за помощь украинцам, пострадавшим от войны. По его словам, сейчас 38 украинцев, среди которых военные, проходят лечение и реабилитацию в Швеции.

"Наряду с государственной помощью мы чувствуем мощную поддержку шведского общества, муниципалитетов, бизнеса и волонтеров. Прошлой зимой, во время жестоких российских атак на нашу энергосистему, в Швеции прошла общественная кампания, в рамках которой было собрано более 19 миллионов долларов на помощь Украине. Я благодарен каждому шведу, который присоединился к этой инициативе, а также за готовность и в дальнейшем поддерживать энергетическую устойчивость Украины в преддверии следующей зимы", — рассказал Сибига.

