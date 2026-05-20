Швеція вже надала Україні допомогу на понад $13,5 млрд, - Сибіга
Обсяг підтримки Швецією України вже перевищив 13,5 мільярда доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, глава МЗС Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність Швеції за її лідерство у підтримці України та рішучість у захисті Європи.
Допомога Україні
"Ми глибоко цінуємо вашу допомогу з перших днів війни. Загальний обсяг вашої підтримки вже перевищив 13,5 мільярда доларів. Лише торік оборонна допомога становила 4 мільярди доларів - це третій показник у світі відносно ВВП. Ми також вдячні за допомогу нашому енергетичному сектору", - зазначив Сибіга.
Гуманітарні ініціативи
Також міністр подякував Швеції за підтримку гуманітарних ініціатив у сферах освіти, охорони здоров’я та прав людини, а також за допомогу українцям, які постраждали від війни. За його словами, наразі 38 українців, серед яких військові, проходять лікування та реабілітацію у Швеції.
"Поряд із державною допомогою ми відчуваємо потужну підтримку шведського суспільства, муніципалітетів, бізнесу та волонтерів. Минулої зими, під час жорстоких російських атак на нашу енергосистему, у Швеції відбулася громадська кампанія, у межах якої було зібрано понад 19 мільйонів доларів на допомогу Україні. Я вдячний кожному шведу, який долучився до цієї ініціативи, а також за готовність і надалі підтримувати енергетичну стійкість України напередодні наступної зими", - розповів Сибіга.
