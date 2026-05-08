Швеція передала Україні техніку для військових аеродромів, - Міноборони

Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що якісне обслуговування злітно-посадкових смуг безпосередньо впливає на безпеку польотів та виконання бойових завдань.

Для чого потрібна техніка

За даними Міноборони, нова техніка дозволить швидко та якісно обслуговувати злітні смуги.

Також вона допоможе підтримувати аеродроми у готовності цілодобово та за будь-яких погодних умов.

У міністерстві наголосили, що це має забезпечити безпечні зльоти й посадки та безперервну роботу бойової авіації.

Що відомо про співпрацю зі Швецією

У Міноборони нагадали, що Україна та Швеція готуються до укладання контрактів на постачання літаків Gripen.

Це питання обговорювали під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

Раніше повідомлялося, що Швеція також готує пакет допомоги із засобами ППО, радарами Saab, системами РЕБ та дронами.

