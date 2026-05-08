УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8811 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні від Швеції
1 050 3

Швеція передала Україні техніку для військових аеродромів, - Міноборони

Швеція передала Україні техніку для обслуговування аеродромів

Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У відомстві зазначили, що якісне обслуговування злітно-посадкових смуг безпосередньо впливає на безпеку польотів та виконання бойових завдань.

Для чого потрібна техніка

За даними Міноборони, нова техніка дозволить швидко та якісно обслуговувати злітні смуги.

Також вона допоможе підтримувати аеродроми у готовності цілодобово та за будь-яких погодних умов.

У міністерстві наголосили, що це має забезпечити безпечні зльоти й посадки та безперервну роботу бойової авіації.

Читайте: Підготовка контрактів щодо літаків Gripen та запуск Brave Sweden: Федоров провів у Швеції низку зустрічей

Що відомо про співпрацю зі Швецією

У Міноборони нагадали, що Україна та Швеція готуються до укладання контрактів на постачання літаків Gripen.

Це питання обговорювали під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

Раніше повідомлялося, що Швеція також готує пакет допомоги із засобами ППО, радарами Saab, системами РЕБ та дронами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція після виборів цьогоріч збереже підтримку України, - міністр фінансових ринків Вікман

Україна (7172) Швеція (1098) техніка (2023) аеродром (330)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так у нас же ж військової авіації немає. Ще у 2022 році всю знищили:

показати весь коментар
08.05.2026 15:09 Відповісти
Ну от нахріна про це писати у змі - ну можливо десь і купить Україна пару літаків у Швеції - хоча гнида там шось пидписав аж на 200 штук, не маючи грошей на цю програму. Ну все одне - нахріна ви про це даєте знати рашистам. Скіки можна вже їм допомогати.
показати весь коментар
08.05.2026 15:16 Відповісти
Про це кажуть шведськи ЗМI, чi ти вважаєшь кацап y шведську не вмiє? За кордоном подiбна iнформацi має бути оголошена вiдповiдно законам. У штатi кацап-амбасади у Стокгольмi сидить група виродкiв чiя забов'язанiсть вiдслiковувати найдрiбнiшi мiлiтарнi новини.
показати весь коментар
08.05.2026 17:11 Відповісти
 
 