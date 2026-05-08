Швеция передала Украине технику для военных аэродромов, - Минобороны
Швеция передала Украине специализированную технику для обслуживания военных аэродромов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
В ведомстве отметили, что качественное обслуживание взлетно-посадочных полос напрямую влияет на безопасность полетов и выполнение боевых задач.
Для чего нужна техника
По данным Минобороны, новая техника позволит быстро и качественно обслуживать взлетные полосы.
Также она поможет поддерживать аэродромы в готовности круглосуточно и при любых погодных условиях.
В министерстве подчеркнули, что это должно обеспечить безопасные взлеты и посадки, а также бесперебойную работу боевой авиации.
Что известно о сотрудничестве со Швецией
В Минобороны напомнили, что Украина и Швеция готовятся к заключению контрактов на поставку самолетов Gripen.
Этот вопрос обсуждался во время встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.
Ранее сообщалось, что Швеция также готовит пакет помощи со средствами ПВО, радарами Saab, системами РЭБ и дронами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль