Помощь Украине от Швеции
Швеция передала Украине технику для военных аэродромов, - Минобороны

Швеция передала Украине специализированную технику для обслуживания военных аэродромов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что качественное обслуживание взлетно-посадочных полос напрямую влияет на безопасность полетов и выполнение боевых задач.

Для чего нужна техника

По данным Минобороны, новая техника позволит быстро и качественно обслуживать взлетные полосы.

Также она поможет поддерживать аэродромы в готовности круглосуточно и при любых погодных условиях.

В министерстве подчеркнули, что это должно обеспечить безопасные взлеты и посадки, а также бесперебойную работу боевой авиации.

Что известно о сотрудничестве со Швецией

В Минобороны напомнили, что Украина и Швеция готовятся к заключению контрактов на поставку самолетов Gripen.

Этот вопрос обсуждался во время встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

Ранее сообщалось, что Швеция также готовит пакет помощи со средствами ПВО, радарами Saab, системами РЭБ и дронами.

Так у нас же ж військової авіації немає. Ще у 2022 році всю знищили:

08.05.2026 15:09 Ответить
Ну от нахріна про це писати у змі - ну можливо десь і купить Україна пару літаків у Швеції - хоча гнида там шось пидписав аж на 200 штук, не маючи грошей на цю програму. Ну все одне - нахріна ви про це даєте знати рашистам. Скіки можна вже їм допомогати.
08.05.2026 15:16 Ответить
Про це кажуть шведськи ЗМI, чi ти вважаєшь кацап y шведську не вмiє? За кордоном подiбна iнформацi має бути оголошена вiдповiдно законам. У штатi кацап-амбасади у Стокгольмi сидить група виродкiв чiя забов'язанiсть вiдслiковувати найдрiбнiшi мiлiтарнi новини.
08.05.2026 17:11 Ответить
 
 