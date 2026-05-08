Швеция передала Украине технику для военных аэродромов, - Минобороны

Швеция передала Украине специализированную технику для обслуживания военных аэродромов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В ведомстве отметили, что качественное обслуживание взлетно-посадочных полос напрямую влияет на безопасность полетов и выполнение боевых задач.

Для чего нужна техника

По данным Минобороны, новая техника позволит быстро и качественно обслуживать взлетные полосы.

Также она поможет поддерживать аэродромы в готовности круглосуточно и при любых погодных условиях.

В министерстве подчеркнули, что это должно обеспечить безопасные взлеты и посадки, а также бесперебойную работу боевой авиации.

Читайте: Подготовка контрактов на самолеты Gripen и запуск Brave Sweden: Федоров провел в Швеции ряд встреч

Что известно о сотрудничестве со Швецией

В Минобороны напомнили, что Украина и Швеция готовятся к заключению контрактов на поставку самолетов Gripen.

Этот вопрос обсуждался во время встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

Ранее сообщалось, что Швеция также готовит пакет помощи со средствами ПВО, радарами Saab, системами РЭБ и дронами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция после выборов в этом году сохранит поддержку Украины, - министр финансовых рынков Викман