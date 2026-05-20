Кабмин уволил Гаврилюка и Мойсюка с должностей заместителей министра обороны

В среду, 20 мая, Кабинет Министров освободил Ивана Гаврилюка и Евгения Мойсюка от должностей заместителей главы Министерства обороны.

Об этом в соцсети Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Уволены два заместителя

"Правительство уволило: Гаврилюка Ивана Юрьевича с должности заместителя министра обороны Украины; Мойсюка Евгения Георгиевича с должности заместителя министра обороны Украины", — говорится в сообщении.

Кадровые изменения

Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения. Сообщалось, что он провел совещание с правительственными чиновниками и парламентариями по "кадровым вопросам, требующим решения".

Читайте также: Есть кадровые вопросы, требующие решения, — Зеленский анонсировал изменения в правительственных структурах со следующей недели