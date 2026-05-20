Кабмин уволил Гаврилюка и Мойсюка с должностей заместителей министра обороны
В среду, 20 мая, Кабинет Министров освободил Ивана Гаврилюка и Евгения Мойсюка от должностей заместителей главы Министерства обороны.
Об этом в соцсети Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Уволены два заместителя
"Правительство уволило: Гаврилюка Ивана Юрьевича с должности заместителя министра обороны Украины; Мойсюка Евгения Георгиевича с должности заместителя министра обороны Украины", — говорится в сообщении.
Кадровые изменения
Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения. Сообщалось, что он провел совещание с правительственными чиновниками и парламентариями по "кадровым вопросам, требующим решения".
Leon #550614
20.05.2026 20:26
Василь Дудаш
20.05.2026 20:57
