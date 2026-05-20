Кабмин уволил Гаврилюка и Мойсюка с должностей заместителей министра обороны

В среду, 20 мая, Кабинет Министров освободил Ивана Гаврилюка и Евгения Мойсюка от должностей заместителей главы Министерства обороны.

Об этом в соцсети Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Уволены два заместителя

"Правительство уволило: Гаврилюка Ивана Юрьевича с должности заместителя министра обороны Украины; Мойсюка Евгения Георгиевича с должности заместителя министра обороны Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения. Сообщалось, что он провел совещание с правительственными чиновниками и парламентариями по "кадровым вопросам, требующим решения".

не місце там українцям коли ще багато татарів, євреїв та кацапів не влаштовані на посади
20.05.2026 20:26 Ответить
мене дивує начгенштабу! Коли він встигає роботу робити або хочаб контролювати діяльність кои постійно в роз"їдах і зустрічах?
20.05.2026 20:57 Ответить
 
 