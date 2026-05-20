Кабмін звільнив Гаврилюка та Мойсюка з посад заступників міністра оборони

У середу, 20 травня, Кабінет Міністрів звільнив Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка з посад заступників очільника Міністерства оборони.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Звільнено двох заступників

"Уряд звільнив: Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони України; Мойсюка Євгена Георгійовича з посади заступника міністра оборони України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни. Повідомлялося, що він провів нараду з урядовцями та парламентарями щодо "кадрових питань, які потребують вирішення".

не місце там українцям коли ще багато татарів, євреїв та кацапів не влаштовані на посади
20.05.2026 20:26 Відповісти
мене дивує начгенштабу! Коли він встигає роботу робити або хочаб контролювати діяльність кои постійно в роз"їдах і зустрічах?
20.05.2026 20:57 Відповісти
І.Ю. Гаврилюк - український військовик, генерал-лейтенант.
Ю.Г. Мойсюк - український військовик, генерал-лейтенант.

обида - відносно молоді Генерали, по 45 років, бойові та успішні комаандири, пройшли весь шлях офіцера - від комвзвода до комбрігів і т.д.

що робиться в МО ?
"Генерал Залужний - інвалід 2,0 ?"

20.05.2026 21:07 Відповісти
Армія повинна якось реагувати на такі дії .
20.05.2026 21:41 Відповісти
 
 