Кабмін звільнив Гаврилюка та Мойсюка з посад заступників міністра оборони
У середу, 20 травня, Кабінет Міністрів звільнив Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка з посад заступників очільника Міністерства оборони.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Звільнено двох заступників
"Уряд звільнив: Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони України; Мойсюка Євгена Георгійовича з посади заступника міністра оборони України", - йдеться у повідомленні.
Кадрові зміни
Нагадаємо, що нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни. Повідомлялося, що він провів нараду з урядовцями та парламентарями щодо "кадрових питань, які потребують вирішення".
Ю.Г. Мойсюк - український військовик, генерал-лейтенант.
обида - відносно молоді Генерали, по 45 років, бойові та успішні комаандири, пройшли весь шлях офіцера - від комвзвода до комбрігів і т.д.
що робиться в МО ?
"Генерал Залужний - інвалід 2,0 ?"
