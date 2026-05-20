Кабмін звільнив Гаврилюка та Мойсюка з посад заступників міністра оборони

У середу, 20 травня, Кабінет Міністрів звільнив Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка з посад заступників очільника Міністерства оборони.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звільнено двох заступників

"Уряд звільнив: Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони України; Мойсюка Євгена Георгійовича з посади заступника міністра оборони України", - йдеться у повідомленні.

Кадрові зміни

Нагадаємо, що нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни. Повідомлялося, що він провів нараду з урядовцями та парламентарями щодо "кадрових питань, які потребують вирішення".

Читайте також: Є кадрові питання, які потребують вирішення, - Зеленський анонсував зміни в урядових структурах з наступного тижня