ПВО Украины ликвидировала 109 вражеских БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 21 мая российские войска нанесли удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и 116 ударными беспилотниками различных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Италмас", а также дронами-имитаторами "Пародия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пуски БПЛА зафиксированы с:

Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска - РФ;

Гвардейского - ВОТ Крыма.

ПВО отразила атаку на нескольких направлениях, но есть попадания

Силы обороны Украины уничтожили или подавили 109 беспилотников.

В то же время зафиксированы попадания ракеты и пяти дронов в пяти локациях, а также падение сбитых обломков на четырех объектах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, РЭБ и мобильные огневые группы.

