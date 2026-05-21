ПВО Украины ликвидировала 109 вражеских БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 21 мая российские войска нанесли удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и 116 ударными беспилотниками различных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Италмас", а также дронами-имитаторами "Пародия".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Пуски БПЛА зафиксированы с:
- Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска - РФ;
- Гвардейского - ВОТ Крыма.
ПВО отразила атаку на нескольких направлениях, но есть попадания
Силы обороны Украины уничтожили или подавили 109 беспилотников.
В то же время зафиксированы попадания ракеты и пяти дронов в пяти локациях, а также падение сбитых обломков на четырех объектах.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, РЭБ и мобильные огневые группы.
