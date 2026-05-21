ППО України ліквідувала 109 ворожих БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 21 травня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області та 116 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та "Італмас", а також дронами-імітаторами "Пародія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пуски БпЛА зафіксовані з:

Курська, Брянська, Орла, Міллєрового, Приморсько-Ахтарська - РФ;

Гвардійського - ТОТ Криму.

ППО відбила атаку на кількох напрямках, але є влучання

Сили оборони України знищили або подавили 109 безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання ракети та п’яти дронів на п’яти локаціях, а також падіння збитих уламків на чотирьох об’єктах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, РЕБ та мобільні вогневі групи.

