РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9362 посетителя онлайн
Новости Разоблачение коллаборантов
830 2

В Днепре задержали предпринимателя, сдававшего недвижимость "пенсионному фонду" "ЛНР"

Предпринимателя подозревают в передаче имущества оккупационным структурам в Луганске

В Днепре правоохранители задержали владельца луганского предприятия, которого подозревают в сотрудничестве с оккупационными властями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, мужчина владеет компанией в сфере недвижимости.

После оккупации Луганска в 2014 году он уехал на подконтрольную Украине территорию, однако продолжил управлять бизнесом через доверенное лицо, которое осталось в городе.

В 2023 году предприятие перерегистрировали в соответствии с законодательством РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывшего правоохранителя задержали по подозрению в мародерстве во время оккупации Черниговщины, - Офис Генпрокурора. ФОТО

После этого часть имущества компании сдали в аренду так называемому "пенсионному фонду ЛНР". По информации прокуратуры, арендная плата составляла около 300 тысяч рублей ежемесячно.

Следователи считают, что с 2024 года участники схемы получили более 6 миллионов рублей дохода.

Мужчине сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Его задержали в Днепре и взяли под стражу.

Правоохранители также устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к схеме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15 лет тюрьмы получил предатель, который воевал против защитников Луганщины и выдавал себя за россиянина, - СБУ

Автор: 

Днепр (4601) оккупация (10229) сотрудничество (763) коллаборационизм (935)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что он должен был делать? По мне так ничего особенного, предпринематель "подоит" это ЛНР, а так бы просто национализировали и пользовались бы бесплатно
показать весь комментарий
21.05.2026 14:24 Ответить
Йолоп...
показать весь комментарий
21.05.2026 14:37 Ответить
 
 