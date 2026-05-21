В Днепре задержали предпринимателя, сдававшего недвижимость "пенсионному фонду" "ЛНР"
В Днепре правоохранители задержали владельца луганского предприятия, которого подозревают в сотрудничестве с оккупационными властями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис генерального прокурора.
По данным следствия, мужчина владеет компанией в сфере недвижимости.
После оккупации Луганска в 2014 году он уехал на подконтрольную Украине территорию, однако продолжил управлять бизнесом через доверенное лицо, которое осталось в городе.
В 2023 году предприятие перерегистрировали в соответствии с законодательством РФ.
После этого часть имущества компании сдали в аренду так называемому "пенсионному фонду ЛНР". По информации прокуратуры, арендная плата составляла около 300 тысяч рублей ежемесячно.
Следователи считают, что с 2024 года участники схемы получили более 6 миллионов рублей дохода.
Мужчине сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Его задержали в Днепре и взяли под стражу.
Правоохранители также устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к схеме.
