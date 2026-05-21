У Дніпрі затримали підприємця, який здавав нерухомість "пенсійному фонду" "ЛНР"
У Дніпрі правоохоронці затримали власника луганського підприємства, якого підозрюють у співпраці з окупаційною владою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, чоловік володіє компанією у сфері нерухомості.
Після окупації Луганська у 2014 році він виїхав на підконтрольну Україні територію, однак продовжив керувати бізнесом через довірену особу, яка залишилася у місті.
У 2023 році підприємство перереєстрували за законодавством РФ.
Після цього частину майна компанії здали в оренду так званому "пенсійному фонду ЛНР". За інформацією прокуратури, орендна плата становила близько 300 тисяч рублів щомісяця.
Слідчі вважають, що з 2024 року учасники схеми отримали понад 6 мільйонів рублів доходу.
Чоловіку повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Його затримали у Дніпрі та взяли під варту.
Правоохоронці також встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до схеми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль