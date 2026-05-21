В перечень номинаций Шевченковской премии добавили архитектуру, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в перечень номинаций Шевченковской премии добавили архитектуру.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Делаем еще один шаг по укреплению нашей крупнейшей и наиболее значимой национальной премии в области культуры и искусств - Шевченковской премии. В прошлом году в список номинаций добавили кураторство, фотоискусство и дизайн. В этом году добавляем архитектуру", - говорится в сообщении.

По словам президента, Шевченковская премия теперь будет отражать гораздо шире творческий потенциал нашего народа.

"И самое главное - чтобы украинцы испытывали искреннее уважение к премии и чтобы Шевченковская премия была символом благодарности всем, кто развивает Украину, украинскую культуру, нашу национальную идентичность.



Отдельно хочу отметить и членов Шевченковского комитета. Спасибо вам за то, что ваши личные усилия помогают укреплять украинское ценностное пространство - пространство нашей национальной культуры. Слава Украине!" – подытожил он.

Что предшествовало?

В июле 2025 года президент подписал указ, который обновляет положение о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Премию будут вручать в 13 номинациях.

Также читайте: Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2026 года