144 9

У перелік номінацій Шевченківської премії додали архітектуру, - Зеленський

Кількість номінацій Шевченківської премії розширили

Президент Володимир Зеленський заявив, що у перелік номінацій Шевченківської премії додали архітектуру.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Робимо ще один крок на посилення нашої найбільшої і найбільш вагомої національної премії в галузі культури та мистецтв – Шевченківської премії. Торік додали в перелік номінацій кураторство, фотомистецтво та дизайн. Цього року додаємо архітектуру", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, Шевченківська премія тепер відображатиме значно ширше творчий потенціал нашого народу.

"І найголовніше – щоб українці відчували справжню повагу до премії і щоб Шевченківська премія була символом вдячності всім, хто розвиває Україну, українську культуру, нашу національну ідентичність.

Окремо хочу відзначити й членів Шевченківського комітету. Дякую вам, що ваші особисті зусилля допомагають зміцнювати український ціннісний простір – простір нашої національної культури. Слава Україні!" - підсумував він.

Що передувало?

  • У липні 2025 року президент підписав указ, який оновлює положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка. Премію вручатимуть у 13 номінаціях.

Автор: 

Зеленський Володимир (27812) Шевченківська премія (32)
Зараз вгадаю.Проєкт Династія?
21.05.2026 13:51 Відповісти
Правильно. Треба ж нагородити державною нагородою творця комплексу "Династія".
21.05.2026 13:52 Відповісти
А Штілєрмана з Цукерманом чому не долали?
21.05.2026 13:54 Відповісти
Чим би тількі не займався Зеля, але не тим чим потрібно....
21.05.2026 13:59 Відповісти
21.05.2026 14:00 Відповісти
Цей вираз є відомим рядком, який часто помилково приписують Тарасу Шевченку. Проте літературознавці та дослідники творчості поета, зокрема Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, підтверджують, що Шевченко не писав цих слів. Цей текст є фальсифікацією і відсутній у його Повному зібранні творів. [https://voxukraine.org/fejk-taras-shevchenko-avtor-virshiv-pro-hohliv-u-yevropi-poganih-zhidiv-i-chvanlivih-lyahiv 1, http://litopys.org.ua/shevchenko/shev239.htm 2]

У ********* суспільстві подібні висловлювання розглядаються як прояв мови ворожнечі, що розпалює міжнаціональну чи етнічну ворожнечу. Замість того, щоб поширювати ксенофобні стереотипи, суспільству завжди краще фокусуватися на розбудові правової держави, критичному мисленні та об'єднанні зусиль для розв'язання спільних проблем.

21.05.2026 14:10 Відповісти
да да ..я в курсі ..8 років за антисемітизм
21.05.2026 14:12 Відповісти
Оманська Гнида в косоворотці править Україною

Шевченко в могилі перевертається
21.05.2026 14:02 Відповісти
А Зегевара мабуть не знає хто це такий.Це ж не цадік.
21.05.2026 14:07 Відповісти
 
 