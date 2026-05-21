У перелік номінацій Шевченківської премії додали архітектуру, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у перелік номінацій Шевченківської премії додали архітектуру.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Подробиці

"Робимо ще один крок на посилення нашої найбільшої і найбільш вагомої національної премії в галузі культури та мистецтв – Шевченківської премії. Торік додали в перелік номінацій кураторство, фотомистецтво та дизайн. Цього року додаємо архітектуру", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, Шевченківська премія тепер відображатиме значно ширше творчий потенціал нашого народу.

"І найголовніше – щоб українці відчували справжню повагу до премії і щоб Шевченківська премія була символом вдячності всім, хто розвиває Україну, українську культуру, нашу національну ідентичність.



Окремо хочу відзначити й членів Шевченківського комітету. Дякую вам, що ваші особисті зусилля допомагають зміцнювати український ціннісний простір – простір нашої національної культури. Слава Україні!" - підсумував він.

Що передувало?

У липні 2025 року президент підписав указ, який оновлює положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка. Премію вручатимуть у 13 номінаціях.

