Рашисты нанесли удар по Дружковке с помощью ФАБ и FPV-дрона: 4 погибших, 5 раненых. ФОТО
Российские оккупанты обстреляли Дружковку в Донецкой области тремя "ФАБ-250" из УМПК.
Об этом сообщила прокуратура Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В результате удара РФ погибли трое мужчин 33, 59 и 62 лет.
"Еще четверо мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Один из них находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
Через час после этого россияне нанесли удар FPV-дроном по автомобилю "ВАЗ-2107", который двигался по одной из улиц населенного пункта.
Смертельные ранения получил 52-летний житель города, а у мужчины 51 года диагностированы минно-взрывная и закрытая черепно-мозговые травмы, а также множественные осколочные ранения.
