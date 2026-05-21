Рашисты нанесли удар по Дружковке с помощью ФАБ и FPV-дрона: 4 погибших, 5 раненых. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли Дружковку в Донецкой области тремя "ФАБ-250" из УМПК.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В результате удара РФ погибли трое мужчин 33, 59 и 62 лет.

"Еще четверо мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Один из них находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Через час после этого россияне нанесли удар FPV-дроном по автомобилю "ВАЗ-2107", который двигался по одной из улиц населенного пункта.

Смертельные ранения получил 52-летний житель города, а у мужчины 51 года диагностированы минно-взрывная и закрытая черепно-мозговые травмы, а также множественные осколочные ранения.

