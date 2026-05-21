Рашисти вдарили по Дружківці ФАБами та FPV-дроном: 4 загиблих, 5 поранених. ФОТО
Російські окупанти атакували трьома "ФАБ-250" з УМПК Дружківку Донецької області.
Про це повідомила прокуратура Донеччини, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Внаслідок удару РФ загинули троє чоловіків 33, 59 і 62 років.
"Ще четверо чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалим надається медична допомога. Один з них перебуває у важкому стані", - йдеться в повідомленні.
За годину після цього росіяни вдарили FPV-дроном по автомобілю "ВАЗ-2107", що рухався однією з вулиць населеного пункту.
Смертельні поранення дістав 52-річний містянин, а у чоловіка 51 років діагностовано мінно-вибухову і закриту черепно-мозкову травми та множинні осколкові поранення.
