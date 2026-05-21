Италия выделит Украине еще 10 млн евро на энергетику, - Шмыгаль

Италия выделит Украине дополнительные 10 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Что известно о помощи

Соответствующее соглашение подписали посол Италии в Украине Карло Формоза и директор Секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковский.

Средства будут направлены на проведение восстановительных ремонтных работ в энергетике.

По словам Шмыгаля, ранее Италия уже перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины 13 млн евро.

Во время встречи с Артуром Лорковским Шмыгаль также поблагодарил международных партнеров за поддержку украинского энергетического сектора.

