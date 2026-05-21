221 6
Італія виділить Україні ще 10 млн євро на енергетику, - Шмигаль
Італія надасть Україні додаткові 10 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Що відомо про допомогу
Відповідну угоду підписали посол Італії в Україні Карло Формоза та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський.
Кошти спрямують на проведення відновлювальних ремонтних робіт в енергетиці.
За словами Шмигаля, раніше Італія вже перерахувала до Фонду підтримки енергетики України 13 млн євро.
Під час зустрічі з Артуром Лорковським Шмигаль також подякував міжнародним партнерам за підтримку українського енергетичного сектору.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
справний ахметовський холуй шмигаль працює на свого хазяїна