Італія виділить Україні ще 10 млн євро на енергетику, - Шмигаль

Італія надасть Україні додаткові 10 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про допомогу

Відповідну угоду підписали посол Італії в Україні Карло Формоза та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський.

Кошти спрямують на проведення відновлювальних ремонтних робіт в енергетиці.

За словами Шмигаля, раніше Італія вже перерахувала до Фонду підтримки енергетики України 13 млн євро.

Під час зустрічі з Артуром Лорковським Шмигаль також подякував міжнародним партнерам за підтримку українського енергетичного сектору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна за три місяці отримала понад 2,2 тисячі одиниць енергообладнання