Італія виділить Україні ще 10 млн євро на енергетику, - Шмигаль

Італія надасть Україні додаткові 10 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Що відомо про допомогу

Відповідну угоду підписали посол Італії в Україні Карло Формоза та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський.

Кошти спрямують на проведення відновлювальних ремонтних робіт в енергетиці.

За словами Шмигаля, раніше Італія вже перерахувала до Фонду підтримки енергетики України 13 млн євро.

Під час зустрічі з Артуром Лорковським Шмигаль також подякував міжнародним партнерам за підтримку українського енергетичного сектору.

Малувато для групи міндіча, але по нитці зі всього світу і назбирають собі і своєму шефу мільярди. Якось проживать.
21.05.2026 17:43 Відповісти
гроші будуть вкрадені нажаль, щоб був ефект від допомоги потрібно давати товарами і обладнанням. Друзі єрмакозела чекають
21.05.2026 17:43 Відповісти
Шмигаль з приватними власниками ОблЕнерго і КабМіндічами що так і далі шламбауми ставлять, усьо парішалі??? Милованов з свириденко в долі, чи як?!?
21.05.2026 17:57 Відповісти
А ви їх (мільйони) у КЕШБЄК, у МАРАФОН, у ДІНАСТІЮ, у ......
21.05.2026 17:58 Відповісти
міндич ще не повернувся в рідну стихію, а вони вже виділяють!
21.05.2026 18:11 Відповісти
"Кошти спрямують на проведення відновлювальних ремонтних робіт в енергетиці. "

справний ахметовський холуй шмигаль працює на свого хазяїна

21.05.2026 18:40 Відповісти
 
 