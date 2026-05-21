Присвоил 9,7 млн грн и проиграл их в казино: экс-финансиста бригады ВСУ приговорили к 8 годам тюрьмы

Самаровский городской районный суд Днепропетровской области признал виновным бывшего руководителя финансово-экономической службы одной из бригад, выполняющей боевые задачи на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее о деле

Следствие установило, что в 2023–2025 годах экс-финансист менял банковские реквизиты военнослужащих и направлял их выплаты на собственные счета. Таким образом присвоил более 9,7 млн гривен.

Для этого фигурант открыл 14 банковских счетов. Также он продолжал начислять деньги на уволенных со службы военных и также забирал их себе, а недостачу скрывал в отчетности. Деньги он проиграл в азартные игры.

Отмечается, что в апреле 2025 года он самовольно покинул воинскую часть. Чтобы избежать разоблачения, отправил свой телефон за границу, приобрел другой автомобиль и сменил арендуемые квартиры. В начале 2026 года сотрудники ГБР его задержали.

Приговор суда

Суд признал его виновным по:

  • ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах;
  • ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация имущества, полученного преступным путем;
  • ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины — дезертирство.

По совокупности преступлений суд назначил наказание — 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляции.

Топ комментарии
Швидше за все він збрехав про казіно, щоб не шукали і не конфіскували 200 тис. баксів, які він заклав у майно (машини нерухомість)
21.05.2026 17:57 Ответить
Мій товариш почав життя з нуля - в цьому йому допомогло казино
21.05.2026 18:03 Ответить
21.05.2026 18:00 Ответить
він Буратіно не читав , простіть його
21.05.2026 17:46 Ответить
Привласнив 9,7 млн грн, суд призначив покарання - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Джерело: https://censor.net/ua/n4004425

У нього майна на 10 млн грн ???
21.05.2026 17:53 Ответить
Саме "цікаве" питання:
Хто призначив людомана фінансистом?!!
21.05.2026 17:54 Ответить
Тут така справа що часто вони раптово стають такими, в мене троє знайомих профукали значні суми, то двоє були раніше досить нормальними, не грали на значні суми, а це якесь раптове втрачання розуму.
21.05.2026 17:58 Ответить
Ще один банкрот на посаді …
Трамп і зеленський, зхвильовані??
21.05.2026 17:54 Ответить
От дурне, - ні вкрасти, ні на шухері постояти
21.05.2026 17:55 Ответить
"Слабак"... Синок одного з генералів, якого татусь, у свій час, по службових сходах пхав, як бульдозер, профукавши, таким самим чином, гроші у карти, просто зробив собі "лишню дірку" в черепі... Привів собі , до виконання, власноручно, вирок... Правда, він, наскільки мені відомо, "профукав" ВЛАСНІ гроші...
21.05.2026 17:55 Ответить
21.05.2026 18:00 Ответить
на жаль, як бачимо вже 5-й рік, цього неможливо досягти навіть шоковою терапією у вигляді кривавої війни з інтенсивними ракетними і дроновими ін'єкціями.
21.05.2026 20:35 Ответить
21.05.2026 18:28 Ответить
Прокурор - Подсудимый, почему вы присвоили государственные деньги?
Подсудимый - Все мы преЗЕденты.
21.05.2026 18:23 Ответить
Вишукано відскосив від служби .
21.05.2026 18:24 Ответить
тато грали-морги мали! а я граю-... маю...
21.05.2026 18:31 Ответить
Щоб виграти в казино потрібно бути його власником - А. Ейнштейн
21.05.2026 18:41 Ответить
Деякі тб-канали дивитися неможливо - реклама он-лайнових казино просто вибішує!
21.05.2026 18:52 Ответить
 
 