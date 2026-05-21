Присвоил 9,7 млн грн и проиграл их в казино: экс-финансиста бригады ВСУ приговорили к 8 годам тюрьмы
Самаровский городской районный суд Днепропетровской области признал виновным бывшего руководителя финансово-экономической службы одной из бригад, выполняющей боевые задачи на Запорожском направлении.
Об этом сообщили в ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Подробнее о деле
Следствие установило, что в 2023–2025 годах экс-финансист менял банковские реквизиты военнослужащих и направлял их выплаты на собственные счета. Таким образом присвоил более 9,7 млн гривен.
Для этого фигурант открыл 14 банковских счетов. Также он продолжал начислять деньги на уволенных со службы военных и также забирал их себе, а недостачу скрывал в отчетности. Деньги он проиграл в азартные игры.
Отмечается, что в апреле 2025 года он самовольно покинул воинскую часть. Чтобы избежать разоблачения, отправил свой телефон за границу, приобрел другой автомобиль и сменил арендуемые квартиры. В начале 2026 года сотрудники ГБР его задержали.
Приговор суда
Суд признал его виновным по:
- ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах;
- ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация имущества, полученного преступным путем;
- ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины — дезертирство.
По совокупности преступлений суд назначил наказание — 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляции.
У нього майна на 10 млн грн ???
Хто призначив людомана фінансистом?!!
Трамп і зеленський, зхвильовані??
Подсудимый - Все мы преЗЕденты.