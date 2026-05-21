Привласнив 9,7 млн грн і програв їх у казино: ексфінансиста бригади ЗСУ засудили до 8 років тюрми

Колишнього фінансиста бригади ЗСУ засудили за шахрайство

Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винним колишнього керівника фінансово-економічної служби однієї з бригад, що виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Більше про справу

Слідство встановило, що у 2023–2025 роках ексфінансист змінював банківські реквізити військовослужбовців і спрямовував їхні виплати на власні рахунки. У такий спосіб привласнив понад 9,7 млн гривень.

Для цього фігурант відкрив 14 банківських рахунків. Також він продовжував нараховувати гроші на звільнених зі служби військових і також забирав їх собі, а нестачу приховував у звітності. Гроші він програв у азартні ігри.

Зазначається, що у квітні 2025 року він самовільно залишив військову частину. Щоб уникнути викриття, відправив свій телефон за кордон, придбав інше авто та змінював орендовані квартири. На початку 2026 року працівники ДБР його затримали.

Вирок суду

Суд визнав його винним за:

  • ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах;
  • ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом;
  • ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України — дезертирство.

За сукупністю злочинів суд призначив покарання — 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляції.

Топ коментарі
+5
Швидше за все він збрехав про казіно, щоб не шукали і не конфіскували 200 тис. баксів, які він заклав у майно (машини нерухомість)
21.05.2026 17:57 Відповісти
+3
21.05.2026 18:00 Відповісти
+3
Мій товариш почав життя з нуля - в цьому йому допомогло казино
21.05.2026 18:03 Відповісти
він Буратіно не читав , простіть його
21.05.2026 17:46 Відповісти
У нього майна на 10 млн грн ???
21.05.2026 17:53 Відповісти
Саме "цікаве" питання:
Хто призначив людомана фінансистом?!!
21.05.2026 17:54 Відповісти
Тут така справа що часто вони раптово стають такими, в мене троє знайомих профукали значні суми, то двоє були раніше досить нормальними, не грали на значні суми, а це якесь раптове втрачання розуму.
21.05.2026 17:58 Відповісти
Ще один банкрот на посаді …
Трамп і зеленський, зхвильовані??
21.05.2026 17:54 Відповісти
От дурне, - ні вкрасти, ні на шухері постояти
21.05.2026 17:55 Відповісти
"Слабак"... Синок одного з генералів, якого татусь, у свій час, по службових сходах пхав, як бульдозер, профукавши, таким самим чином, гроші у карти, просто зробив собі "лишню дірку" в черепі... Привів собі , до виконання, власноручно, вирок... Правда, він, наскільки мені відомо, "профукав" ВЛАСНІ гроші...
21.05.2026 17:55 Відповісти
21.05.2026 18:00 Відповісти
21.05.2026 18:28 Відповісти
Прокурор - Подсудимый, почему вы присвоили государственные деньги?
Подсудимый - Все мы преЗЕденты.
21.05.2026 18:23 Відповісти
Вишукано відскосив від служби .
21.05.2026 18:24 Відповісти
тато грали-морги мали! а я граю-... маю...
21.05.2026 18:31 Відповісти
Щоб виграти в казино потрібно бути його власником - А. Ейнштейн
21.05.2026 18:41 Відповісти
Деякі тб-канали дивитися неможливо - реклама он-лайнових казино просто вибішує!
21.05.2026 18:52 Відповісти
 
 