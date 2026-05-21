Привласнив 9,7 млн грн і програв їх у казино: ексфінансиста бригади ЗСУ засудили до 8 років тюрми

Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винним колишнього керівника фінансово-економічної служби однієї з бригад, що виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що у 2023–2025 роках ексфінансист змінював банківські реквізити військовослужбовців і спрямовував їхні виплати на власні рахунки. У такий спосіб привласнив понад 9,7 млн гривень.

Для цього фігурант відкрив 14 банківських рахунків. Також він продовжував нараховувати гроші на звільнених зі служби військових і також забирав їх собі, а нестачу приховував у звітності. Гроші він програв у азартні ігри.

Зазначається, що у квітні 2025 року він самовільно залишив військову частину. Щоб уникнути викриття, відправив свій телефон за кордон, придбав інше авто та змінював орендовані квартири. На початку 2026 року працівники ДБР його затримали.

Вирок суду

Суд визнав його винним за:

ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах;

ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом;

ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України — дезертирство.

За сукупністю злочинів суд призначив покарання — 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляції.

