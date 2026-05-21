Российские дроны атакуют Украину вечером 21 мая, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 21 мая российская армия наносит удар по Украине с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным военных, в воздухе сохраняется угроза со стороны вражеских дронов.
Движение вражеских дронов
В 18:05 - Сообщалось о группах БПЛА - в направлении Днепра. Сумская область: БПЛА - в районе Ромнов.
В 19:14 — БПЛА курсом на Запорожье.
Обновленная информация
В 20:18 – БпЛА на Кривой Рог.
- Ранее сообщалось, что оккупанты почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область: 17 раненых, повреждены многоэтажки, предприятие и административное здание.
