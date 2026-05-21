Оккупанты почти 30 раз атаковали Днепропетровщину: 17 раненых, повреждены многоэтажки, предприятие и административное здание

В течение дня 21 мая российские войска нанесли почти 30 ударов по четырём районам Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Днепру

Отмечается, что в Днепре повреждены многоэтажные дома. Пострадали 15 человек.

Кривой Рог

В Кривом Роге повреждено предприятие. Ранен мужчина.

Синельниковский район

В Синельниковском районе под ударом оказались Васильковская, Славянская и Покровская громады. Повреждены административное здание, амбар, летняя кухня.

Никопольский район

В Никопольском районе россияне нанесли удары по Никополю, Мировской, Марганецкой и Покровской громадам. Возник пожар.

Пострадал мужчина. Разрушена инфраструктура.

