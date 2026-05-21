Оккупанты почти 30 раз атаковали Днепропетровщину: 17 раненых, повреждены многоэтажки, предприятие и административное здание
В течение дня 21 мая российские войска нанесли почти 30 ударов по четырём районам Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Удар по Днепру
Отмечается, что в Днепре повреждены многоэтажные дома. Пострадали 15 человек.
Кривой Рог
В Кривом Роге повреждено предприятие. Ранен мужчина.
Синельниковский район
В Синельниковском районе под ударом оказались Васильковская, Славянская и Покровская громады. Повреждены административное здание, амбар, летняя кухня.
Никопольский район
В Никопольском районе россияне нанесли удары по Никополю, Мировской, Марганецкой и Покровской громадам. Возник пожар.
Пострадал мужчина. Разрушена инфраструктура.
