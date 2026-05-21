Окупанти майже 30 разів атакували Дніпропетровщину: 17 поранених, пошкоджено багатоповерхівки, підприємство та адмінбудівлю

Упродовж дня 21 травня російські війська завдали майже 30 ударів по чотирьох районах Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Удар по Дніпру

Зазначається, що в Дніпрі понівечені багатоповерхівки. Постраждали 15 людей.

Кривий Ріг

У Кривому Розі пошкоджене підприємство. Поранено чоловіка.

Синельниківський район

На Синельниківщині під ударом були Васильківська, Слов'янська та Покровська громади. Пошкоджені адмінбудівля, осля, літня кухня.

Нікопольський район

На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах. Виникла пожежа.

Постраждав чоловік. Понівечена інфраструктура.

