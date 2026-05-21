Російські дрони атакують Україну ввечері 21 травня, - Повітряні сили (оновлено)
Російська армія ввечері 21 травня атакує Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними військових, у повітрі триває загроза через ворожі дрони.
Рух ворожих дронів
О 18:05 - Повідомлялося про групи БпЛА - в напрямку Дніпра. Сумщина: БпЛА - в районі Ромнів.
О 19:14 - БпЛА курсом на Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 19:14 - БпЛА курсом на Запоріжжя.
О 20:18 - БпЛА на Кривий Ріг.
Оновлена інформація
О 20:37 - Група БпЛА на півночі Чернігівщини.
Оновлена інформація
О 21:16 - БпЛА на Чернігів.
- Раніше повідомлялося, що окупанти майже 30 разів атакували Дніпропетровщину: 17 поранених, пошкоджено багатоповерхівки, підприємство та адмінбудівлю.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль