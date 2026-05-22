Украинцев призывают воздержаться от поездок в ДР Конго из-за вспышки Эболы

Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от поездок в отдельные регионы Демократической Республики Конго из-за вспышки вируса Эбола.

Сообщение было опубликовано 21 мая на официальном сайте ведомства, цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Распространение вируса и рекомендации

Рекомендации появились после того, как 17 мая Всемирная организация здравоохранения подтвердила вспышку вируса в стране. По данным МИД, заболевание быстро распространяется в провинциях Итури и Южное Киву.

Украинцам, которые уже находятся в Демократической Республике Конго, советуют не посещать эти регионы, соблюдать указания местных властей и следить за официальными сообщениями посольства Украины.

В ведомстве также предоставили контакты для связи в случае чрезвычайной ситуации, в частности горячую линию посольства и круглосуточную линию МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиян косит обезьянья оспа: есть подтвержденные случаи

Ситуация со вспышкой Эболы

По информации ВОЗ, по состоянию на 16 мая в провинции Итури зафиксировано 80 летальных случаев из-за заражения вирусом Бундибугио. Это редкий вариант Эболы, от которого нет одобренных методов лечения или вакцин.

Отдельные случаи заболевания также выявили в Уганде.

В мае 2026 года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за новой вспышки. Самая масштабная эпидемия Эболы произошла в 2014-2016 годах в странах Западной Африки. Тогда было зафиксировано более 28 тысяч случаев заражения, из которых более 11 тысяч закончились смертью.

Читайте также: ЕС принял на лечение более 5 тысяч украинцев