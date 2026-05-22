Украинцев призывают воздержаться от поездок в ДР Конго из-за вспышки Эболы

Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от поездок в отдельные регионы Демократической Республики Конго из-за вспышки вируса Эбола.

Сообщение было опубликовано 21 мая на официальном сайте ведомства, цитирует Цензор.НЕТ.

Распространение вируса и рекомендации

Рекомендации появились после того, как 17 мая Всемирная организация здравоохранения подтвердила вспышку вируса в стране. По данным МИД, заболевание быстро распространяется в провинциях Итури и Южное Киву.

Украинцам, которые уже находятся в Демократической Республике Конго, советуют не посещать эти регионы, соблюдать указания местных властей и следить за официальными сообщениями посольства Украины.

В ведомстве также предоставили контакты для связи в случае чрезвычайной ситуации, в частности горячую линию посольства и круглосуточную линию МИД Украины.

Ситуация со вспышкой Эболы

По информации ВОЗ, по состоянию на 16 мая в провинции Итури зафиксировано 80 летальных случаев из-за заражения вирусом Бундибугио. Это редкий вариант Эболы, от которого нет одобренных методов лечения или вакцин.

Отдельные случаи заболевания также выявили в Уганде.

В мае 2026 года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за новой вспышки. Самая масштабная эпидемия Эболы произошла в 2014-2016 годах в странах Западной Африки. Тогда было зафиксировано более 28 тысяч случаев заражения, из которых более 11 тысяч закончились смертью.

Дякую що відмовили, ви такі турботливі!

22.05.2026 02:04 Ответить
Українців))) тобто - багатодітних, жінок, до 22, 60+ та інвалідів. Всі інші то не українці бо кордони закриті 😸.

22.05.2026 03:20 Ответить
Дякую що попередили,бо я ж так мріяв...

22.05.2026 03:57 Ответить
тепер квитки прийдеться здавати.. (((

22.05.2026 04:41 Ответить
от зараз українців більше хвилює кацапька *****, ніж якась там далека конголезька.

22.05.2026 06:49 Ответить
*****!Відпустка зірвалася....

22.05.2026 07:14 Ответить
Не здивуюсь,якщо виявиться,що наші "патріоти" вже відпочивають десь там і їх почнуть "рятувати" усією країною...Бо багато наших "громадян" вже пів Світу проїхали під час війни за "біженські" ,гуманітарні та "наволонтерінв" кошти ....Не кажучи про професійних мандрівників з числа ублюдків можновласців... Що їм, Україну боронити??? Не смішіть!!

22.05.2026 07:35 Ответить
Вже хотів вирушати, мені там картоплю треба посадити, а тут таке! Дякую що попередили.

22.05.2026 07:36 Ответить
От же ж невдача. Я вже на вихи квтки купила, прямий рейс Херсон - Конго. Доведеться здавати.

22.05.2026 07:43 Ответить
Ну всьо, ***! Тільки но зібрався їхати в Конго, вже й Ланоса свого заправив, і на тобі! От шо значить не везе!

22.05.2026 08:05 Ответить
 
 