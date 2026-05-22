Українців закликають утриматися від поїздок до ДР Конго через спалах Еболи

Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від поїздок до окремих регіонів Демократичної Республіки Конго через спалах вірусу Ебола.

Повідомлення оприлюднили 21 травня на офіційному сайті відомства, цитує Цензор.НЕТ.

Поширення вірусу та рекомендації

Рекомендації з’явилися після того, як 17 травня Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила спалах вірусу у країні. За даними МЗС, захворювання швидко поширюється у провінціях Ітурі та Південне Ківу.

Українцям, які вже перебувають у Демократичній Республіці Конго, радять не відвідувати ці регіони, дотримуватися вказівок місцевої влади та стежити за офіційними повідомленнями посольства України.

У відомстві також надали контакти для зв’язку у разі надзвичайної ситуації, зокрема гарячу лінію посольства та цілодобову лінію МЗС України.

Ситуація зі спалахом Еболи

За інформацією ВООЗ, станом на 16 травня у провінції Ітурі зафіксовано 80 летальних випадків через інфікування вірусом Бундібугіо. Це рідкісний варіант Еболи, від якого немає схвалених методів лікування або вакцин.

Окремі випадки захворювання також виявили в Уганді.

У травні 2026 року ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення через новий спалах. Наймасштабніша епідемія Еболи відбулася у 2014–2016 роках у країнах Західної Африки. Тоді зафіксували понад 28 тисяч випадків інфікування, з яких понад 11 тисяч завершилися смертю.

