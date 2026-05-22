На Херсонщине в результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще 6 получили ранения

За последние сутки российские войска массированно обстреливали Херсонскую область из артиллерии, авиации и с помощью дронов.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

Какие населенные пункты обстреляли?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Раковка, Веривка, Берислав, Белозерка, Томина Балка, Чаривное, Беляевка, Станислав, Красносельское, Вольное, Широкая Балка, Софиевка, Антоновка, Бургунка, Дудчаны, Змиевка, Отрадокаменка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, Тягинка, Токаревка, Зимовник, Гавриловка, Качкаревка, Михайловка, Новоберислав, Новоалександровка, Разлив, Ромашково и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 6 многоэтажек и 8 частных домов. Также оккупанты повредили сотовую вышку, микроавтобус, экскаватор, частные гаражи и автомобили.

В результате российской агрессии 6 человек получили ранения.

Позже стало известно, что сегодня утром в Днепровском районе Херсона россияне атаковали с беспилотника мужчину. Житель Херсона, личность которого сейчас устанавливают, в результате вражеского удара получил смертельные травмы.

