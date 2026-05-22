На Херсонщині через ворожі обстріли одна людина загинула, ще 6 - дістали поранення

Минулої доби російські війська масовано обстрілювали Херсонську область з артилерії, авіації та дронів.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Раківка, Вірівка, Берислав, Білозерка, Томина Балка, Чарівне, Біляївка, Станіслав, Красносільське, Вільне, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Одрадокам'янка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Тягинка, Токарівка, Зимівник, Гаврилівка, Качкарівка, Михайлівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Розлив, Ромашкове та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникову вежу, мікроавтобус, екскаватор, приватні гаражі та автомобілі.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Пізніше стало відомо, що сьогодні зранку у Дніпровському районі Херсона росіяни атакували з безпілотника чоловіка. Херсонець, особу якого наразі встановлюють, внаслідок ворожого удару отримав смертельні травми.

Читайте: Понад 40 населених пунктів Херсонщини обстріляла РФ за добу, вранці у Раківці атакували молоковоз - двоє поранених