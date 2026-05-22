Зафиксировано более 13 300 случаев применения россиянами химических веществ на поле боя, - Минобороны
Использование запрещенных боевых отравляющих веществ стало обычной тактикой на поле боя для российской армии. Так, с начала полномасштабного вторжения официально зафиксировано более 13 300 случаев применения противником химических боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны, об этом в Кишиневе во время заседания Группы по обмену информацией о технической помощи Украине Инициативы "Группы семи" "Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения" заявил заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Валерий Вебер.
Интенсивность химических атак РФ стремительно возросла
По данным Минобороны, если в 2023 году использование россиянами химических веществ носило преимущественно эпизодический характер, то начиная с 2024 года интенсивность атак стремительно возросла. А по состоянию на первую половину 2026 года общий уровень применения противником химических боеприпасов остается стабильно высоким на всей линии соприкосновения.
Украина призывает партнеров усилить поддержку
Учитывая постоянные угрозы со стороны РФ, Украина призвала партнеров усилить поддержку в сфере ХБЯ (химической, биологической, радиологической и ядерной) безопасности. В частности, полковник Валерий Вебер представил иностранным коллегам важные проектные предложения:
- Укрепление потенциала в сфере радиационного контроля, реагирования на радиационные угрозы.
- Безопасное обращение с отработанными источниками ионизирующего излучения.
- Повышение уровня экологической безопасности на военных объектах Минобороны.
Отмечается, что страны G7 в настоящее время прорабатывают представленные проектные предложения для выделения дополнительного финансирования и технической помощи Силам обороны Украины.
