РФ почти 400 раз применила химические боеприпасы в феврале 2026 года, - ВСУ

В феврале 2026 года российские войска почти 400 раз применили специальные боеприпасы с химическими веществами раздражающего действия, что запрещено международным правом.

В течение февраля 2026 года враг наряду с традиционными средствами огневого поражения использовал специальные боеприпасы, снаряженные химическими веществами раздражающего действия, в частности применял газовые гранаты типа К-51 и РГ-ВО, снаряженные химическими веществами CS и CN. Эти гранаты относятся к средствам борьбы с беспорядками.

Войска радиационной, химической, биологической защиты Сил поддержки ВСУ за февраль 2026 года зафиксировали почти 400 таких случаев.

Вещества CS и CN временная потеря боеспособности

Вещества CS и CN в ряде государств официально используются правоохранительными органами исключительно в мирное время для правоохранительных целей, в частности контроля массовых беспорядков, при условии строгого соблюдения определенных норм и ограничений.

Эти вещества не входят в перечень боевых ядовитых веществ смертельного действия и не являются агрессивными растворителями снаряжения или средств индивидуальной защиты, а также не предназначены для мгновенного летального поражения личного состава.

Эти вещества вызывают сильное раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, слезотечение, кашель, удушье, дезориентацию и временную потерю боеспособности.

В ряде случаев симптомы поражения, описанные военнослужащими, могут частично совпадать с проявлениями действия других химических раздражителей, в частности средств борьбы с беспорядками или смесей неустановленного состава.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, использование таких веществ в качестве средств ведения войны запрещено.

Подразделения войск радиационной, химической, биологической защиты Сил поддержки ВСУ осуществляют фиксацию случаев применения опасных химических веществ, отобранные пробы передаются для криминалистических исследований.

Всего за весь период вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины задокументировано более 13 тысяч случаев применения опасных химических веществ.