РФ майже 400 разів застосувала хімічні боєприпаси у лютому 2026 року, - ЗСУ

У лютому 2026 року російські війська майже 400 разів застосували спеціальні боєприпаси з хімічними речовинами подразнювальної дії, що заборонено міжнародним правом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив начальник відділу комунікацій командування Сил підтримки Збройних сил України підполковник Максим Кравчук.

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Які боєприпаси застосував ворог

Протягом лютого 2026 року ворог поряд із традиційними засобами вогневого ураження використовував спеціальні боєприпаси, споряджені хімічними речовинами подразнювальної дії, зокрема застосовував газові гранати типу К-51 та РГ-ВО, споряджені хімічними речовинами CS та CN. Ці гранати належать до засобів боротьби із заворушеннями.

Війська радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ за лютий 2026 року зафіксували майже 400 таких випадків.

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Речовини CS і CN тимчасову втрату боєздатності

Речовини CS і CN у низці держав офіційно використовують правоохоронні органи виключно в мирний час для правоохоронних цілей, зокрема контролю масових заворушень, за умови суворого дотримання визначених норм і обмежень.

Ці речовини не належать до переліку бойових отруйних речовин смертельної дії та не є агресивними розчинниками спорядження або засобів індивідуального захисту, а також не призначені для миттєвого летального ураження особового складу.

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Ці речовини викликають сильне подразнення слизових оболонок очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності.

У ряді випадків симптоми ураження, описані військовослужбовцями, можуть частково збігатися із проявами дії інших хімічних подразників, зокрема засобів боротьби із заворушеннями або сумішей невстановленого складу.

Відповідно до пункту 5 статті 1 Конвенції про заборону, розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення, використання таких речовин як засобів ведення війни є забороненим.

Підрозділи військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ здійснюють фіксацію випадків застосування небезпечних хімічних речовин, відібрані проби передаються для криміналістичних досліджень.

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Загалом за весь період збройної агресії Російської Федерації проти України задокументовано більш як 13 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин.