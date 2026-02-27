СБУ заочно оголосила про підозру комбригу РФ за застосування хімзброї під Вовчанськом. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці, контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали докази воєнних злочинів на російського полковника Руслана Назаренка – командира 136-ї окремої мотострілецької бригади Південного військового округу рф.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

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Віддав наказ застосувати хімзброю від Вовчанськом

За матеріалами справи, рашист віддав наказ задіяти заборонені хімічні речовини під час штурму Вовчанська та двох прилеглих селищ на Харківщині протягом вересня 2024 – червня 2025 років.

Йдеться про використання російських аерозольних гранат "К-51" та "РГ-Во", споряджених отруйними речовинами подразнюючої дії – CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон).

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Застосування таких засобів ведення війни заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993.

Скидали хімбоєприпаси з квадрокоптерів на позиції ЗСУ

За наказом Назаренка його підлеглі скидали хімбоєприпаси з квадрокоптерів на оборонні позиції українських військ.

Унаслідок детонації гранат отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи.

У такий спосіб рашисти намагались змусити бійців Сил оборони вийти з окопів під прямий вогонь ворога.

Встановлено, що протягом вищезазначеного періоду окупанти здійснили щонайменше 14 скидів заборонених боєприпасів на позиції українських захисників.

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Також у процесі розслідування було ідентифіковано вісьмох підлеглих російського комбрига, які забезпечували та використовували на передовій проти українських захисників заборонені хімічні речовини.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Назаренку та вісьмом його підлеглим про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути всіх винних до відповідальності.

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